Expertos del Golfo de México validan el plan canario de contaminación marina

Especialistas del Golfo de Méjico, líderes mundiales en la gestión de contaminaciones marinas, contribuirán a la validación internacional del Plan de Contingencias por Contaminación Marina de Canarias (Pecmar), uno de los objetivos de las jornadas técnicas que celebra desde ayer la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno Autónomo, y que reúne en la sede de Plocan, en Taliarte, a los mejores expertos nacionales e internacionales.

Así lo afirmó Jesús Cisneros, investigador en Contaminación Marina de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y coordinador de las I Jornadas de Respuesta a un Vertido de Hidrocarburo, cuyo principal objetivo es la creación de un grupo de expertos que dote al Pecmar de protocolos sencillos de actuación e impulse la coordinación efectiva entre todas las administraciones implicadas en este tipo de contingencias.

"El objetivo de estas jornadas es la creación de un grupo de asesores internacional para el Gobierno de Canarias sobre los vertidos de petróleo al mar. Tenemos un documento grande, el Pecmar, pero que es poco práctico. Ahora vamos a transformar ese documento en protocolos sencillos, que todo el mundo pueda aplicar rápidamente; y vamos a intentar coordinar a todas la administraciones implicadas en una contingencia de este tipo, desde Ayuntamientos, Cabildos, Gobierno de Canarias, Gobierno estatal, autoridades portuarias...".

Cisneros apuntó que las jornadas, que concluirán hoy, cuentan con la participación de "los mejores profesionales del mundo" en vertidos de hidrocarburos, desde Charles Wilson, jefe del proyecto de investigación del accidente del Golfo de Méjico; Sherryl Gilbert (Universidad de South Florida), investigador de los efectos del accidente de la Plataforma Deep Water Horizont en las pesquerías del Golfo de Méjico; o Iñaki Beldarrain, técnico especialista que dirigió los trabajos de lucha contra contaminación de los equipos de respuesta en el accidente del Prestige en las costas gallegas, ente otros.

"Contamos con todos los especialistas que trabajan dentro de un desastre, porque es muy importante el reconocimiento internacional, que es lo que le falta al Pecmar. Ellos van a asesorarnos y a certificar nuestro protocolo desde Londres y Estados Unidos, de forma que nuestros planes estarán validados con los del resto del mundo".

Cisneros también destacó la importancia de enriquecer el Plan de Contingencias por Contaminación Marina de Canarias por su situación como uno de los puntos más importantes de cruce de barcos, y como "gasolinera" de los mismos.

"Canarias tiene un nivel de riesgo altísimo, por aquí pasan entre 5.000 y 8.000 naves todos los años, con mercancía peligrosa, no sólo hidrocarburos, porque este plan también servirá para otro tipo de desastres. Además, el ecosistema canario es tremendamente frágil y un vertido aquí haría mucho más daño que en cualquier otro lado del mundo", indicó el coordinador de las jornadas.

El investigador de la ULPGC también destacó la importancia de contar con la presencia de representantes de Marruecos, Mauritania y Portugal, "países vecinos con los que tenemos que ponernos de acuerdo, para que ante un desastre que pueda afectarnos a todos, ellos estén dentro del plan".

En cuanto a tecnología, Cisneros anunció que se abordarán avances sobre todo en sensores, "desde el desarrollo de narices electrónicas, es decir, sensores que van oliendo el petróleo con sistemas adaptados que van siguiendo la mancha; hasta la organización de datos de modelización numérica, o mapas dinámicos de riesgo".

"La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, señaló, en el acto de inauguración de las citadas jornadas, la importancia de crear un grupo de expertos que guíe en este tipo de contingencias a las administraciones implicadas. "Si bien en Canarias no se han registrado incidentes graves de contaminación por vertidos de hidrocarburos, a pesar de que el Archipiélago, es el centro de paso de tres continentes de transporte marítimo de petróleo, es importante contar con un plan eficiente y eficaz que coordine las actuaciones de todas las administraciones públicas implicadas", indicó.

Lady Barreto anunció que antes de final de año se celebrarán unas jornadas científicas, abiertas al público, donde se dé a conocer a la población la labor que desarrollan los investigadores y especialistas que trabajan en Canarias. "En la puesta en marcha de cualquier plan de emergencias es fundamental la actuación y el conocimiento que puedan tener los ciudadanos, de ahí la importancia de hacerles llegar la mayor información posible".

'Prestige'

Iñaki Beldarrain, capitán de Salvamento de la compañía BAM, que dirigió los equipos de contigencia para frenar el desastre motivado por los vertidos de hidrocarburo del Prestige en las costas gallegas, aseguró ayer que uno de los principales problemas que existen en España es que los planes de contingencia no cuentan con planes de actuación con un equipo especializado.

"La lucha contra la contaminación marina después del desastre del Prestige no ha cambiado nada, hemos avanzado muy poquito. Tenemos unos planes de contingencia maravillosos, el de aquí tiene casi mil hojas, pero carecemos siempre de planes de actuación, es decir, qué hacemos con lo que hemos diseñado y quién lo hace. Ahí es donde no hemos avanzado. El primer día del Prestige, en España estaba yo sólo como técnico anti-contaminación, y tuvimos que crearlos de la noche a la mañana, pero todo lo que se aprendió allí se ha ido diluyendo".

El especialista indicó que la falta de planes de actuación es un problema generalizado en todo el territorio español, y destacó la importancia de crear equipos especializados de lucha contra la contaminación marina. "Un plan de contingencia sin un plan de actuación que indique qué vamos a hacer con lo que me habéis dado, y quién lo va a hacer, no serviría para nada", y aboga por crear un grupo reducido de expertos, "porque cuatro técnicos especializados hace más que cien personas que no saben, y ese grupo además puede ir enseñando y entrenando a otros profesionales como los bomberos o protección civil, darles unas pequeñas nociones para que sepan a lo que se enfrentan".