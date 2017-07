Queremos Movernos presenta su baile sobre silla de ruedas

Queremos Movernos ha presentado este lunes Baile sobre Ruedas, una actividad en la que participan ocho personas con discapacidad severa, a las órdenes de Roberto Escarvajal Samarín y Ana Isabel González Herrera. Con esta actividad, desde Queremos Movernos, pretenden hacer visible que la participación y la normalización de la vida de las personas con discapacidad es posible.

Las discapacidades que presentan los participantes son ataxia, distrofia muscular, esclerosis múltiple y parálisis cerebral, teniendo en todos los casos un porcentaje de discapacidad superior al 76%, alcanzando en algunos casos el 94%, lo que da una idea de las posibilidades de movilidad con las que cuentan. Estas dificultades no les han impedido empezar a prepararse para bailar, gracias a la ilusión y el afán de superación que les hace luchar día a día para normalizar la discapacidad.

Según informó Queremos Movernos, Roberto Escarvajal Samarín se inició en la danza en los Ballets de Tenerife, de los que es miembro fundador. Más tarde ingresó en el Instituto del Teatro de Barcelona, como popularmente se conoce a la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Barcelona, donde completa los estudios superiores, terminando la carrera de danza en la especialidad de clásico en la escuela del maestro Joan Tena. Ha vivido por y para la danza siendo bailarín, coreógrafo y director artístico, hasta que se le manifestó una discapacidad que le lleva a retirarse de la actividad.

Para él este proyecto es "ilusionante" y considera que va más allá de un simple baile. Significa, afirmó, que como personas "están vivos" y por tanto son capaces de reir, llorar... "Si la vida es un tango, a nosotros nos toca bailarlo igual que a los demás, pero eso sí, en silla de ruedas", confirmó.

Por su parte, Ana Isabel González Herrera es profesora de la Facultad de Educación de la ULL. Doctora en Pedagogía, desde el año 2002 hasta la actualidad desarrolla talleres de educación inclusiva para niños con discapacidad, con problemas de movilidad, dificultades de comportamiento y distintos trastornos generales del desarrollo para diferentes ayuntamientos. Estos talleres se basan en la psicomotricidad relacional y la expresión artística, especialmente expresión corporal, ritmo y movimiento. Además, imparte cursos, ponencias y seminarios sobre atención a la diversidad y la educación inclusiva, tratando de unificar la pedagogía y la expresión artística para trabajar con la diversidad."Para mi Baile sobre Ruedas supone la posibilidad de trabajar con personas que saben sacar de sus circunstancias, el máximo jugo". Así lo definió esta profesional solidaria, que piensa que sigue aprendiendo ya que la posibilidad de movimiento, en su opinión, es infinita, todo ello a pesar de las dificultades para trabajar con este grupo, lo que le anima a seguir.

Desde Queremos Movernos, su portavoz, Ana Mengibar, quiso agradecer a Titsa que les haya permitido desarrollar las clases en el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife. Sin esa autorización, aseguró, esta actividad no habría sido posible. "Cada vez tengo más claro que la discapacidad no es si no una forma fornma de capacidad", concretó antes de que comenzara la actuación. Por eso, animó al grupo de bailarines para que sigan trabajando. "Ahora hay que pensar dónde pueden actuar, para que sigan creciendo", confirmó.