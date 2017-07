Misión solidaria en Kafer Kela

La Sanidad forma parte de cualquier operación militar si se quiere que las tropas estén bien atendidas. Dentro de la Brigada Canarias está encuadrada la teniente Ana María Moreno Toledano, de 27 años, hija de militar y que nada más acabar su carrera de Medicina optó por opositar a las Fuerzas Armadas. Desde julio de 2016 es militar profesional y se encuentra encuadrada en el Regimiento de Infantería Soria nº 9, con base en Puerto del Rosario. Esta en Líbano para mantener el alto el fuego entre libaneses e isralíes, es su primera misión internacional.

Se da la circunstancia que los médicos militares, por su especialidad y para poder mantener sus capacidades, solo están dos meses en cada misión. Sin embargo, la teniente Moreno Toledo pidió permanecer cuatro meses en zona de operaciones y en el mes de septiembre regresará al Archipiélago. Una vez finalicen las mismas se incorporará al hospital militar Gómez Ulla para especializarse como Intensivista.

"Los primeros meses pasábamos muchas consultas, sobre todo procesos gastrointestinales, dado que los soldados no se habían acostumbrado a las aguas, que a pesar de ser embotelladas tienen otras composiciones a las de España", aseguró Ana María Moreno, para detallar: "Pero ahora y una vez que se han adaptado, las consultas han bajado muchísimo. Atiendo además al personal de Unifil, trabajadores civiles e incluso militares de tránsito al servicio de Naciones Unidas. En el caso de personal externo a la base es atendido por el contingente de El Salvador. Si ocurriese algo más grave, pasaría a ser atendido en un escalón superior que lo lleva el contingente chino".

La teniente añade: "Damos atención aunque estemos fuera del horario laboral puesto que existen dos células que se activan en caso de ser necesario. Cada una está formada por un médico, un enfermero y dos sanitarios. El trabajo es muy rutinario, pero tranquilo y ahora las consultas son en su mayoría relativas a traumatología y lesiones musculares. Mucho paracetamol e ibuprofeno". "Lo curan todo", matiza con humor la oficial chicharrera, quien agregó: "Yo le decía a mi padre: ¡papá, todos los test del colegió apuntan a que me gusta la medicina y la carrera de las armas. Y mira por donde, en cuanto tuve la oportunidad me incliné por esta profesión, de la que no me arrepiento en absoluto".

El Arguiñano de la base

La cocina es otro de los pilares fundamentales de los ejércitos. En el caso de Líbano, cada día se preparan entre 800 y 810 comidas. El alma mater es Carlos Otman, el Arguiñano de la base Miguel Cervantes, un español nacido en Tetuán y que lleva trabajando en diferentes operaciones militares desde el año 2003. "Tengo más activaciones que muchos militares. Estuve primero en Irak, luego en Afganistán y desde 2006 en Líbano. Yo desembarqué con la Infantería de Marina", contó a la opinión de tenerife. Nunca olvidará al primer capitán intendente que tuvo, Javier Naranjo, "implicado y siempre preocupado por el servicio de alimentación". "Esto es una contrata española que tiene la obligación de presentar dos primeros platos y dos segundos. Uno tiene que ser carne y el otro pescado. El 80% de la comida llega procedente de España y el 20% restante lo aporta Unifil. El pedido nos llega cada dos meses y servimos de todo menos huevos que están prohibidos", señala Carlos Otman.

"La gente tiene que saber que aquí preparamos menús para vegetarianos, veganos, musulmanes... Además, servimos leche sin soja, para deportistas de alto rendimiento... En fin, nos adaptamos al paladar más exigente", cuenta este ayudante de cocina, casado con dos hijos, una estudiante de Derecho en Madrid y una niña de 6 años.

"Aquí comen tropas del contingente francés, italiano o finlandés, cuando están de paso por la base, además de los habituales españoles, brasileños, salvadoreños y serbios", explica este encargado del comedor, que trabajó como ayudante de cocina en el hotel Atuka, en Valle de Arán.

Una anécdota particular que contó Otman es que las semanas de permanencia se cuentan por número de hamburguesas. "Intentamos que el menú se repita lo menos posible, pero hay uno que por tradición es mantenido durante las cenas de los jueves: la hamburguesa". Así, los soldados cuentan cuánto les queda de misión por el número de estas piezas de carne ingeridas. Ahora mismo a los canarios desplegados en la frontera entre Líbano e Israel les faltan 17 hamburguesas por comer. Un compañero señaló que "Carlos manda más que un muchos militares".

El pater motorista

Se llama José Eduardo Pena Calvo, natural de Santiago de Compostela, tiene 34 años y es el pater de la Brigada Canarias XVI. "Llevo en las Fuerzas Armadas desde 2012 y antes de estar en las islas fue destinado a Madrid, luego a Zaragoza y finalmente a Canarias. "Es mi primera misión internacional y espero que no sea la última", cuenta el padre espiritual de la Brigada.

Pero si algo caracteriza a este religioso es su pasión por las motos. De hecho, tiene dos, una de moto cross enduro, marca Honda 250 c.c., y otra de carretera, modelo Kawasaki. "Antes de venir participé en una prueba en Arico, Tenerife, y gané. Ya en Galicia había conseguido otras victorias. En Las Palmas salgo los domingos con un club que se llama Barranco MX y además soy el capellán nacional de la Asociación Ángeles Verdes, formada por guardias civiles de Tráfico y militares", relata.

"No solo hago apoyo espiritual, sino que intento que los soldados me vean como un compañero al que pueden acudir para contar sus problemas. Es muy reconfortante saber que puedo ayudarles, aunque en alguna ocasión he salido mal parado, sobre todo en los temas de pareja y divorcio. No me importa porque se que es importante para ellos tener un apoyo", puntualiza.

Otro hecho importante durante la misión será el bautizo de un soldado de 34 años, que ha pedido recibir este sacramento. "Es normal que en situaciones de dificultad afloren este tipo de necesidades. Este militar recibirá al mismo tiempo los sacramentos del bautismo, la confirmación y la eucaristía, por lo que será un obispo quien oficie la ceremonia". Cuando se piensa en un clérigo se suele identificar con una persona de edad avanzada, pero Pena Calvo rompe el molde. Es un capellán joven, activo, comprometido y cercano que oficia misa diariamente y que tiene abierta las puertas de la capilla 24 horas al día.

La jornada continúa por la tarde con un acto en el dispensario de la localidad de Kafer Kela, de mayoría chií y donde España donó un aparato de rayos X. Esta solicitud partió de las autoridades municipales y, tras ser analizada por el contingente y por el Ministerio de Defensa, fue implementada en uno de los dos dispensarios que posee la localidad. Kafer Kela es una de las tres ciudades denominadas "neutrales", y, por lo tanto, las Fuerzas Armadas españolas deben contar con el apoyo de las libanesas.

El acto cargado de simbología religiosa contó con la presencia del alcalde de la localidad, el director del centro y otras autoridades de la zona. Tanto uno como otro, en sus intervenciones, agradecieron la labor de España y manifestaron que "los pueblos del sur de Líbano necesitan de todo el apoyo de España con el encargo de no escatimar ningún esfuerzo".

El general Aguado y el teniente coronel Domínguez, como máximos representantes de Unifil en el acto, correspondieron a las palabras del alcalde. Este último se atrevió en árabe, algo que fue agradecido por los presentes. Vino a decir que con esta donación se demuestra el esfuerzo de las fuerzas de Unifil, de las LAF y del pueblo de Kafer Kela para un futuro mejor, finalizando con que estas muestras de apoyo permanezcan así para siempre. Es tradición en este tipo de actos una tarta que muestra siempre las banderas de Líbano y del país que lleva a cabo la donación, en este caso España.

Primera patrulla nocturna

Cae la noche y nos trasladamos hasta la posición denominada 9.64. Esta es una de las bases que el batallón español posee en la línea de separación entre Israel y Líbano. Su posición estratégica la hace fundamental para el control y monitorización de la Blue Line. En ella conviven 64 soldados españoles al mando del capitán Pedro Ángel González Álvarez, con tres misiones a sus espaldas, una en Mali y la segunda vez que acude a Líbano. Al ser uno de los sectores más difíciles, obliga a su personal a redoblar el esfuerzo en hacer cumplir la resolución 1701 de las Naciones Unidas. Como particularidad, la posición está rodeada de un campo de minas colocadas por Israel durante su retirada de este país. Pese a ello, la zona está perfectamente delimitada y nuestras tropas no cruzan este lugar.

Nada más llegar, su personal está esperando al enviado de la opinión de tenerife, puesto que nos vamos a empotrar en una de sus patrullas nocturnas y es necesario recibir un briefing previo para su preparación. Este corre a cargo de la sargento Diana Hernández Tabares, de 31 años, nacida en Colombia y que estuvo 8 años como miembro de la Brigada Paracaidista. Cuenta en su haber con 36 saltos y esta es su cuarta misión internacional. Dos en Afganistán y la segunda vez que regresa a Líbano.

"Mi familia está repartida. En Valladolid se encuentra mi madre y en Tenerife mi pareja, ya que es militar como yo. Para algunos, soy como su madre y en otros casos hasta su hermana", narra a este medio. Este suboficial explicó con detalles las características de la patrulla y los lugares donde se iban a detener para llevar a cabo diferentes controles.

Esta noche nos van a acompañar a bordo de tres vehículos blindados tipo Lince el cabo Israel Barrera González, vecino de Los Majuelos, 18 años en el Ejército y cuatro misiones en su haber (Kosovo en 2003, Afganistán en 2009 y 2011 y ahora Líbano). Como la gran mayoría, echa de menos a su familia, especialmente a su madre y a su sobrina. Combate la rutina jugando al ajedrez. Forma parte de la misma el soldado Ospina Garcés Luis, colombiano. Es otro experimentado soldado ya que ha estado dos veces en Afganistán y ahora en Líbano. Es un amante de la gimnasia y el fútbol. Sus compañeros señalan que debido a su tipo, más de una vez se han parado para sacar una foto con él y le conocen como El Modelo. "Se me parte el corazón cada vez que veo a los niños refugiados sirios que nos abordan para pedirnos agua", sentencia.

Luis Fernando Álvarez Casas, con 6 años de servicio y natural de Los Cristianos, es otro de los componentes de la patrulla. Esta es su primera misión y pasa su tiempo de descanso realizando manualidades con el trabajo en una malla metálica, aparte de decorar los tres búnkeres con los que cuenta la posición.

El soldado Yauci Miguel Barrios Gutiérrez, natural de Santa Cruz de Tenerife, con diez años de servicio y dos misiones a sus espaldas tiene el mismo pensamiento que sus compañeros: "Soy tirador de la ametralladora del Lince y desde luego cuando los niños refugiados sirios se me aproximan, una pena enorme me llena el alma".

De misión nocturna

El ecuatoriano Franklin Rodríguez, 31 años y con 11 en el Ejército, nos acompaña esa noche. Esta es su primera misión y tiene el corazón partio, como dice la canción de Alejandro Sanz. Su madre y sus hermanos mayores viven en Ecuador, el padre y los hermanos más pequeños en Valencia y su novia en Murcia. Tiene experiencia como militar, ya que estuvo destinado en el Batallón de Instrucción Paracaidista. Este fusilero se ha hecho aficionado al gimnasio sin olvidar el baile, uno de sus pasatiempos preferidos.

El cabo Rayco Dopazo Ruano, de 37 años, está en su primera misión. Su mujer, de nacionalidad rusa, es periodista y cuenta con sorpresa que escribió un artículo para un diario de su país natal y muchos de los lectores desconocían que había unidades militares en Canarias.

El último integrante de la patrulla es el soldado Ytobal Rivero Báez, de 33 años, natural de Tacoronte, con once de servicio y dos misiones internacionales al cual le choca el contraste que representa Líbano, donde no parecer haber un término medio, ya que en lado están los pobres y en el otro los ricos.

El patrullaje se lleva a cabo por la zona comprendida con las paradas previamente establecidas por el mando. Una de ellas es un antiguo aeródromo abandonado por los israelíes. Los militares españoles descienden de los Lince y con una cámara térmica vigilan una carretera próxima. No hay novedad alguna.

El convoy arranca camino del siguiente punto de verificación. En esta ocasión se trata de una localización próxima a la Technical Fence, muro colocado por Israel y ubicado en pleno bastión chií. Nos encontramos con una patrulla del ejército indonesio que vigilaba uno de los puntos más sensibles del área de responsabilidad. La ubicación es conocida como Panorama Point y desde esta se observa perfectamente la ciudad israelí de Metula, encajada en forma de península en pleno corredor chií.

Regreso a la base

La noche transcurre con normalidad y el mando decide retornar a la base una cumplida la misión encomendada.La jefa de convoy reparte sectores de vigilancia y tiro, de manera que las ametralladoras pesadas que portan los Lince cubran los 360 grados de observación. Tras más de dos horas de recorrido, llegamos a la base española.

La sargento ordena reunirse a los componentes del pelotón para analizar la misión y las posibles incidencias que hubieran podido acaecer. En este caso se ha regresado a la base sin novedad. Ahora toca prepararse para el día siguiente; vigilar el río Wazzani.