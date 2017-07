En el mercadillo de Khyiam

Dentro de las actividades del contingente canario en Líbano se encuentran las visitas a los mercados tradicionales, que tienen lugar en distintas ciudades del área de responsabilidad nacional. En ellas interviene la célula de Cooperación Cívico Militar (Cimic), que es la encargada de trasladar las necesidades de las poblaciones tras entrevistarse con sus representantes locales. Con posterioridad, se eleva la misma para su estudio y valoración al mando de la Brigada, que evaluará su acometimiento dependiendo de tres criterios: su coste, su impacto y el tiempo en ejecutarse.

El jueves se centró en la visita a este mercadillo, situado en la población de Khyiam, bastión de mayoría chií que fue arrasada y ocupada por Israel en 2006 tras el lanzamiento de numerosos cohetes contra sus ciudades.

Para poder acceder a esta urbe, ubicada en el corredor chií, es necesario contar con la escolta de los militares de las Fuerzas Armadas libanesas (FAL), ya que la presencia de vehículos de Naciones Unidas sin su acompañamiento podría acarrear incidentes. En esta ocasión, la opinión de tenerife viajó en un todoterreno del contingente español acompañado del Oficial de Información Pública (PIO), el comandante Domingo Expósito, y una intérprete libanesa que lleva trabajando para España desde el año 2006. Como escolta de los cascos azules, llevamos la protección de tres vehículos del contingente serbio y un alférez del Ejército salvadoreño.

La puntualidad de las FAL no son precisamente su punto fuerte, ya que esperamos a las puertas de la base Miguel de Cervantes a que lleguen y lo hacen casi veinte minutos después de la hora acordada, a bordo de un vehículo Hummer. Son cinco militares, uno de ellos un oficial. Una vez la caravana se ha puesto en marcha, el coche del redactor de la opinión de tenerife ocupa el tercer lugar. El convoy transcurre a una velocidad moderada.

Khyiam llama la atención ya que sus edificaciones son prácticamente de nueva construcción. Ello tiene su explicación en el hecho de que cuando el Estado de Israel se retiró de la ciudad, dejándola en piedra viva, Qatar se ocupó de sufragar su reconstrucción, que, además, no estuvo exenta de picaresca. Quien más quien menos manifestó al Gobierno qatarí que, antes de la invasión israelí, su casa contaba con dos o tres plantas, algo que no era del todo cierto. De ahí el hecho de que casi todos los edificios cuenten con una volumetría sensiblemente superior a la de antes de la guerra. Comentaba la intérprete a este medio que en los mentideros políticos se decía que "Qatar amenazó con destruir a Israel antes que volver a pagar la construcción de un nuevo Khyiam".

Uno de los puntos de los que sus habitantes se sienten orgullosos es la antigua cárcel, edificada en tiempos de la ocupación francesa y donde Israel encerró a los prisioneros de Hezbolla. Junto a ella había una posición de Naciones Unidas y, en el transcurso de los ataques, cuatro miembros de la Finul perdieron la vida a manos de Israel. En un vídeo, algunos de los detenidos narran como fueron las torturas a las que fueron sometidos. Una de ellas, tal vez la más cruel, consistía en encerrar a los prisioneros en una enorme caja de caudales, esposados, mientras sus captores golpeaban con una piedra el metal. Y así durante horas.

Representante de El Salvador

Al llegar al centro de la ciudad, el representante de El Salvador acude junto a la intérprete a presentarse al alcalde de Khyiam, que tiene que dar su permiso para la visita, cosa que se consigue en breve. En ese momento comienza la visita al mercadillo, donde lo primero que llama la atención es la gran cantidad de mujeres, de todas las edades, vistiendo de negro y con hiyab. Pero también resulta curioso ver a niñas de no más de 14 años, de tez negroide, con tatuajes de jena comprando calzado o ropa de baja calidad. Interrogada la intérprete libanesa sobre el particular, relató que se trata de "jóvenes etíopes que son contratadas como personal de hogar por un tiempo de dos años".

Raro es el poste de la luz o telefónico que en su parte inferior no cuente con una hucha que sirve para recoger dinero para los "huérfanos". Cada uno va acompañado de una bandera de Hezbolla y otra de Hamal, los dos partidos mayoritarios en esta zona. Además, un enorme cartelón con los rostros de los mártires cuelga en los principales puntos de la ciudad como recuerdo permanente de aquellos que murieron en la lucha contra Israel.

En cuanto a la presencia del Ejército de El Salvador, a pesar de ser un país pequeño, con una fuerza militar no muy numerosa, se encuentra plenamente comprometido con el esfuerzo de Naciones Unidas. De hecho, en estos momentos hay militares salvadoreños en Haití, Afganistán, Colombia y Malí, entre otros países. El alférez Serrano se mostró encantado con el tiempo de preparación en la base militar de La Isleta, donde permaneció junto con sus compañeros un total de tres meses. "Me gustó Gran Canaria. Tuve tiempo de recorrerla muy bien. Me atrajo mucho el Sur, sobre todo Mogán y San Bartolomé. Fue una experiencia maravillosa. Además, el teniente general jefe del Mando de Canarias, Pedro Galán, durante el discurso de bienvenida, nos dijo que conocía nuestro país, ya que formó parte del contingente de Onusal (Misión de Naciones para El Salvador), por lo cual se sentía doblemente satisfecho de nuestra presencia en Gran Canaria".

Estos militares centroamericanos desarrollan su misión durante un año, a los cuales hay que sumar los tres meses de preparación en Canarias, lo que hace un total de 15 meses, sin que durante este tiempo puedan volver a su país hasta completar la misma. Y a pesar de la servidumbre que supone tan largo periodo fuera de casa y alejado de la familia, todavía hay quien se reengancha para una segunda rotación.

El día finaliza con la visita a la célula que dirige las operaciones del sector Este de la misión, donde se encuentra encuadrado el brigada de Artillería Alberto Lubary Navarro, de 47 años, natural de Las Palmas de Gran Canaria, casado con dos hijos, un varón de 23 años y una niña de 12. Actualmente está destinado en el Regimiento de Artillería de Campaña nº 93, de Los Rodeos. Esta es su segunda misión tras otra anterior en Afganistán en 2011. Su trabajo consiste en auxiliar al mando que dirige todas las operaciones bajo la cual actúan unidades de Nepal, Indonesia, India y también colaboran personal de Serbia y de Brasil.

"Soy hijo de militar. Mi padre estuvo destinado en el Sahara y tengo dos hermanos militares destinados en la UME de Los Rodeos. Lo que más echo de menos es la familia, los niños, la mujer, pero lo llevamos bastante bien. Ya estamos más preparados, más curtidos ante lo que nos vamos a encontrar. Uno viene con la idea del trabajo que vamos a realizar y el hecho de que repitamos demuestra el grado de concienciación que tenemos. A mí se me pasa la semana volando", contó el brigada Lubary, quien añadió que "cuando los niños eran más pequeños era más duro y sabía que la carga para mi mujer era doble, pero los hijos a medida que van creciendo ya saben a lo que se enfrentan los padres".

Este artillero apuntó que guarda un grato recuerdo la carrera de 10 kilómetros celebrada recientemente y denominada Run For Freedom (corre por la libertad). "Parecía como si estuviésemos realizando una prueba en cualquier pueblo de la Isla. Estuvo fantástica. Además, doy clases en el programa Cervantes en un pueblo cercano que se llama Kalukaba y tengo cuatro alumnas. Una es una monja maronita, otra una directora de una escuela, otra una profesora y la última, una dependienta de una farmacia. Todas ponen gran interés en aprender el idioma español. De hecho, la monja se fue a Barcelona, de ahí a Pontevedra y luego bajó hasta Fátima, en Portugal, y me contó que con lo aprendido se defendió bastante bien. Es una actividad estupenda y la gente es muy hospitalaria y me sirve para rellenar huecos y estar ocupado", detalla.

El comandante de Infantería Jesús Pablo Rodríguez Pérez, natural de Las Palmas de Gran Canaria, de madre aruquense y padre de La Aldea de San Nicolás, es la persona encargada del planeamiento de las operaciones a vista de tres o cuatro días y de las colaboraciones con el Ejército libanés, con el que se reúne una vez al mes. Casi todo pasa por las manos del comandante. Como lo definió un compañero: "El comandante Rodríguez Pérez es un punto neurálgico del Cuartel General". Esta es su tercera misión ya que estuvo en 2008 y 2013 en Afganistán y está destinado en el Grupo Logístico de la Brigada Canarias XVI.

"Hay que cambiar el 'chip"

"Hay que cambiar el chip de la misión. Esta no tiene nada que ver con la de Afganistán, que era de la OTAN", narra. Rodríguez Pérez lleva 23 años en las Fuerzas Armadas, está casado y tiene una hija. "Claro que se echan de menos, ya que, además, esta va a ser un poco más larga que las anteriores donde he estado. La primera vez que me fui la niña tenía dos años, en la siguiente seis y ahora con diez años. Tiene conciencia de lo que supone el tiempo de separación. La verdad es que las comunicaciones no tienen nada que ver con etapas anteriores. Ahora son a diario y el tener wifi en toda la base ayuda", asegura.

La jornada finaliza con la visita a las clases de castellano impartidas por el sargento Francisco Rocha, especialista en informática, que es el encargado de impartir la docencia de español, homologada por el Instituto Cervantes, a varios miembros del contingente chino. Ese día asistieron tres alumnos de los siete con que cuenta: un oftalmólgo, una enfermera y un farmacéutico. El profesor se dirigía a sus alumnos en inglés y los chinos respondían en español. Señalar que este suboficial también recibe clases de chino por parte de uno de sus alumnos. El sargento Rocha tiene estudios de Filología inglesa a falta de varias asignaturas para acabar la carrera. "Lo que hay que tener es mucha paciencia. A los alumnos chinos lo que más les cuesta es la pronunciación de la letra r. Los asiáticos llevan apenas tres semanas de aprendizaje, pero seguro que durante el año que permanecerán en El Líbano acabarán por hablar un castellano fluído", argumenta.