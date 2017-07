La Isla se rinde al rey de la salsa

La noche de ayer en la capital tinerfeña fue para la salsa, un estilo musical que siempre ha estado muy vinculado a las Islas. La explanada junto al Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife se rindió ante el ritmo de Rubén Blades, que acudió a las Islas acompañado por Roberto Delgado & Orquesta. La gira Caminando, adiós y gracias es la despedida de sus directos de salsa pero no de su carrera artística. Blades (Ciudad de Panamá, 1948) asegura necesitar tiempo para otros proyectos artísticos. Pero ese adiós al género fue una despedida por todo lo alto ante el público tinerfeño, dispuesto a bailar con lo mejor del repertorio del autor de la inmortal Pedro Navaja. Blades y Tenerife son amigos desde siempre, compañeros eternos de Carnavales y noches de fiesta. El panameño lo había prometido en todas sus intervenciones previas a sus recitales en Canarias: venía dispuesto a hacer un recorrido por sus mayores éxitos, incluido el tema En Canarias. Fue un regalo especial para sus numerosos seguidores de las Islas, con la guinda de la bufanda del CD Tenerife, que colgó del micrófono y lució con orgullo. Esta despedida de las giras de salsa no es una despedida del género. Blades continuará haciendo salsa, además de otras muchas cosas, pero ya no lo hará con la intensidad de los últimos años y en grandes escenarios como el que le despidió ayer, o más bien le ofreció un hasta luego, junto al Parque Marítimo de Santa Cruz.