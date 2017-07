En la frontera de la 'Blue Line'

La Brigada Canarias XVI es la encargada en estos momentos de controlar una de las zonas más conflictivas del mundo, un polvorín que puede estallar en cualquier momento. Es el Líbano, concretamente el sector sureste del país, lugar donde se encuentran la mayor parte de los sitios en disputa entre diversos actores: el propio Líbano, Israel y Hezbolla.

Desde el mes de mayo, aproximadamente 600 hombres procedentes de todas las Islas son los encargados de velar porque no se rompa el alto el fuego acordado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mediante la resolución 1701 que dictó el cese de hostilidades y la retirada de las tropas israelíes, simultaneando el despliegue de soldados libaneses y de la Fuerza Provisional de la ONU en el sur del país. Es precisamente en el marco de esta resolución y bajo la bandera azul donde se encuentran realizando su tarea las tropas canarias, Finul. la opinión de tenerife ha tenido la oportunidad de viajar hasta este país para empotrarse con el contingente español y participar en su misión.

En la base 'Miguel Cervantes'

La base Miguel de Cervantes se encuentra enclavada en Marjayoun, localidad de presencia mayoritariamente cristiana maronita aunque convivan en plena armonía con otras 18 religiones. La base es una enorme torre de Babel donde están instaladas tropas de otros países, tales como China, Brasil, Serbia, El Salvador, India, Indonesia, Nepal y las Islas Fiji. Al frente del contingente español figura el general Venancio Aguado de Diego. En total ejerce el mando sobre unos 3.500 cascos azules.

La misión no solamente es militar, puesto que España participa en otro tipo de actividades de las que son beneficiarias la población de este sector, tales como enseñanza de español que se realiza a través del Instituto Cervantes, con más de 300 alumnos matriculados, consultas veterinarias, escuela de fútbol y otro sin fin de programas.

La misión militar gira en torno a la vigilancia de la Blue Line. Esta es la demarcación entre Líbano e Israel, establecida por las Naciones Unidas el 7 de junio de 2000 para determinar su frontera. Equivale a la línea verde que, en 1949, se convirtió en la línea del alto el fuego tras la guerra de la Independencia de Israel de 1948. En 2007, ambas partes aceptaron una propuesta de Unifil para marcar físicamente la línea sobre el terreno. Las marcas fueron hechas con barriles azules, conocidos como Blue Barrel y hay 253 barriles construidos de los cuales 238 se han verificado.

La débil frontera no está exenta de complicaciones, ya que hay varias zonas sobre las que existe una disputa permanente. Por un lado está la zona de Gadhjar, donde provienen los manantiales del río Wazzani que, a su vez, alimentan al río Hasbani y son los mayores suministradores de agua al valle del Jordán. Los habitantes de esta localidad están divididos en dos partes por la Blue Line. Son ciudadanos sirios, tienen ciudadanía israelí y viven en territorio libanés. En segundo lugar están las granjas de Cheeba. Son territorio sirio reclamado por Líbano y ocupado por Israel. Este área es un permanente foco de conflicto e incidentes.

El Grupo Táctico al mando del teniente coronel Enrique Domínguez, perteneciente al batallón Albuera del Regimiento de Infantería Tenerife nº 49, con base en Hoya Fría, Tenerife, es el encargado con sus 363 componentes de patrullar la zona.

"Este es un escenario totalmente diferente al de Afganistán; no hay enemigos", sentencia Domínguez, mientras explica el funcionamiento de la misión. "España tiene dos posiciones: la 4.28 y la 9.64, mientras que la 9.66 recae en los serbios. Nosotros tenemos cuatro misiones fundamentales. Una es monitorizar el cese de hostilidades; la segunda, prevenir incidentes a lo largo de la Blue Line; la tercera, impedir el uso del área de responsabilidad para acciones hostiles; y la cuarta, ayudar a las Fuerzas Armadas libanesas".

Pequeñas complejidades

Como anécdota de la complejidad de la misión, el teniente coronel Domínguez relató las dificultades de entendimiento entre las partes en conflicto. "Hay un sitio donde el agua procede de la zona ocupada por Israel y al rebosar en las piscinas que están en la zona libanesa, originan protestas de sus habitantes. Entonces, desde el sector español, una cuba se encarga del vaciado de las mismas para devolverlas a Israel. ¿El argumento? Que se trata de agua impura".

Dos isleños

Entre el personal del Grupo Táctico hay dos tinerfeños. Ahí está la cabo de Infantería Desireé González López, de 35 años y 13 de servicio en el Ejército. "Es mi primera misión y los dos meses que llevo en Líbano se me han pasado volando. Estoy destinada en la Plana Mayor y llevo todo lo relativo a la gestión de personal. Hablo todos los días con mi familia y es lo que más echo de menos. No obstante, tan mal no debo de estar ya que he subido cuatro kilos desde que llegué al Líbano".

Desireé González cuenta también en qué consiste su trabajo: "Organizar eventos los fines de semana y dar bienestar a los soldados, gestionar las comidas semanales y procurar mantener el acceso a la comunicación con las familias, entre otros".

El otro tinerfeño es el brigada de Infantería Luciano Sánchez García, natural de Taco, La Laguna, casado y con dos gemelas, 26 años en las Fuerzas Armadas y tres misiones internacionales a sus espaldas: Kosovo, Afganistán y ahora Líbano.

"Llevo el área de operaciones del batallón español. Poder hablar todos los días con mi familia marca la diferencia con respecto a las otras misiones donde he estado. Dentro de la base, la vida es bastante buena y compartir con amigos y cambiar de aires hace que el trabajo sea mucho más cómodo y tranquilo", detalla a la opinión de tenerife.

Magua de la familia

El brigada Sánchez añade: "A la familia se le explica antes de venir lo que vas a realizar y, repito, unido a poder hablar con ellos todos los días hace que no se eche tanto de menos. En cuanto a mi trabajo, mi unidad es como una sala del 112, al que todas las patrullas dan novedades diariamente, ya que está de servicio las 24 horas de día. Una de las misiones es comprobar que todas ellas pasan por diferentes puntos de control". "La experiencia que me llevo es muy buena, muy enriquecedora. Trabajo con militares de Serbia y El Salvador, y son unos grandes profesionales", concluye Luciano Sánchez.

La jornada del miércoles acaba con una patrulla por el corredor cristiano y el chii. Forman la misma un Blindado Medio de Ruedas (BMR), un vehículo Lince y seis militares al que acompaña el oficial de comunicaciones de la Brigada Canarias, el comandante Domingo Expósito, que será nuestro anfitrión durante el empotramiento. A bordo del primero viajan como tripulantes el teniente José María Morillo-Velarde, de 28 años y con tres años de servicio en las Fuerzas Armadas; el soldado Antonio Gracia Cobo y su compañero Cristian Martínez Vázquez, que ejerce la función de conductor, en la que quedó demostrada ampliamente su valía. En el segundo lo hacen la cabo Noemí Noda Torres, el cabo conductor Ehedei Ramos Medina -natural de Taco y que es conocido entre sus compañeros como Yeti- y el soldado Wilson Romero Suárez Fiti.

Este redactor pudo entender los numerosos avisos en caso de conducir por Líbano, lo caótico y peligroso que resulta hacerlo, además de comprobar la insolidaridad de los chóferes libaneses, que no se apartaron ante el paso del convoy español, teniendo en cuenta las características y dimensiones de los blindados. A modo de ejemplo, un BMR pesa 17 toneladas y un Lince, 7. Con eso y con todo, el soldado Cristian, un gallego-venezolano pero con residencia en Tenerife y destinado en el batallón Albuera, afianzó aun más su reputación al lograr sortear vehículos en una calle en pendiente, donde se celebraba una boda y los invitados estacionaron a ambos lados de la vía. Conseguir sacar la enorme mole del BMR sin un rasguño para ningún turismo tiene un gran mérito.

Las vías por donde se llevó a cabo la patrulla se encuentran en bastante buen estado para un país que ha estado la mitad del tiempo en guerra. Esta mejoría, según los veteranos de la misión, se nota sobre todo en los dos últimos años. Durante el trayecto de la patrulla, de unas dos horas de duración, la basura, incluso en los campos de cultivo, no dejará de acompañarnos. En el transcurso de la misma pasamos por Marjayoun, donde hacemos una parada en la iglesia cristiano maronita de San Elías, para continuar hacia Cleya, Panorama Pointe, OP Pools, Ain Arab y bordeamos las poblaciones de Dibbine y El Kiham.

Numerosos niños

Durante el trayecto, son numerosos los niños que abordan el convoy. Se trata de hijos de los casi dos millones de refugiados sirios que huyen del Daesh y han acabado en Líbano. Para este país de solo cuatro millones de habitantes, tan ingente número de refugiados representa un grave problema y son ya muchas las voces que piden el regreso de los mismos a Siria. Sin embargo, tan mal no les debe ir a los libaneses cuando sus campos de cultivo estaban abandonados y hoy en día es la mano de obra barata de los refugiados la que se encarga de los mismos.

Impresiona pasar junto a la valla que ha levantado Israel, más conocida como Technical Fence, dotada de sensores de movimiento, infrarrojos y muros de parapeto de hormigón armado. Detrás, espera uno de los mejores ejércitos del mundo: las Fuerzas de Defensa de Israel.

Llama poderosamente la atención la cantidad de imágenes de mártires en los márgenes de las carreteras, adornadas con banderas de Hezbolla y Hamal. También se nota la diferencia de nivel de vida entre la zona cristiana y la musulmana, especialmente la chiita. A pesar de todo, y siendo Líbano un país de confesión musulmana, son numerosas las iglesias cristianas que jalonan la ruta, lo que demuestra que la convivencia pacífica entre distintos cultos es posible.