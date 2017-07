Expertos analizarán en Adeje la gestión del turismo tras la crisis

Cómo se ha gestionado el turismo tras la crisis económica y cómo ha afectado esa gestión a la gobernanza de los destinos turísticos en una época de transformación digital como la actual son algunos de los objetivos que se plantearán en Managing the Change in Tourism: Governance, Finance and Digital Transformation, una puesta en común de las principales tendencias que están influyendo en el sector turístico.

El curso, que forma parte de la vigésimo quinta edición de la Universidad de Verano de Adeje, organizada por el Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad de la Universidad de La Laguna y el Ayuntamiento de Adeje, contará con expertos de ámbito internacional que darán las claves para comprender los cambios ocurridos y el impacto experimentado en el sector durante los últimos años.

Las jornadas plantearán el análisis desde ejes distintos para entender la situación actual: la gobernanza de destinos turísticos, el modelo de financiación y la transformación digital.