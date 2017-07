Las once mejores playas de Canarias

Las once mejores playas de Canarias

"Se les llama las Islas Afortunadas y no es para menos. La mitología griega daba este nombre al lugar donde las almas virtuosas disfrutaban del reposo perfecto. Lo más parecido al paraíso en la Tierra. Si nos atenemos a las condiciones que encontramos en las Islas Canarias no resulta exagerado: temperaturas suaves todos los días del año, entre 19º y 25º, paisajes volcánicos, mágicos, de ensueño, luz, playas, la simpatía de los canarios... ¿Hace falta algo más para disfrutar como dioses?". Así comienza la revista National Geographic un artículo en el que realiza un ranking con las once mejores playas de Canarias, y mediante un paseo playero da a conocer los mejores litorales isleños donde darse un chapuzón para huir del calor veraniego.



"Para muchos la playa más bella de La Palma. Playa de Nogales se encuentra en el municipio montañoso de Puntallana. En el contexto de un paisaje rural con montañas, senderos, verde y mar, es ideal para pasar un día alejados del mundo. Se accede a ella tras descender un acantilado durante unos quince minutos. Debido a las intensas corrientes los bañistas deben tener especial precaución. En cambio, para los amantes del surf, es una de las mejores playas de Islas Canarias para coger olas", describe el medio especializado la playa de Nogales, en el municipio palmero de Puntallana que recibe el honor de coronar este listado.



Le sigue la cosmopolita y capitalina playa de Las Canteras, "un arenal representativo del carácter de Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de una de las mejores playas urbanas de España. Su arena dorada y la Barra de las Canteras le proporcionan un encanto muy especial. El emblemático arrecife protege el arenal de las olas y las corrientes del Atlántico y proporciona espacio ideales para la práctica del snorkel. A su belleza natural hay que añadirle los servicios e instalaciones de primera con las que está dotada".





De arena negra o blanca, salvajes o urbanas? Hay de todo tipo. ¿Con cuál te quedas?https://t.co/3KdhHACb5Q — Viajes NatGeo (@ViajesNG) 9 de julio de 2017



(La Palma),(El Hierro),(El Hierro), las(Fuerteventura),(La Gomera),(La Gomera),(Lanzarote), El Médano (Tenerife) y Benijo (Tenerife) son los otros arenales reconocidos por National Geographic...¿crees que falta alguna?No es la primera vez que el medio digital de la popular revista se fija en el Archipiélago canario. Ya en septiembre del año pasado realizaron un reportaje sobre el salto del pastor, en noviembre el Auditorio Alfredo Kraus fue la foto del día, la playa del Charco Verde en Lanzarote un timelapse de las playas de Tenerife , un encuentro entre un pulpo y un buceador en aguas de Tenerife y las aguas de El Hierro cautivaron al National Geographic