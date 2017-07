Las vacaciones también son para jugar

Las vacaciones escolares puede convertirse en un quebradero de cabeza para muchos padres, que tienen que hacer malabarismos para poder conciliar la vida laboral con el cuidado de los hijos. Si bien los campamentos de verano se convierten en una de las mejores opciones para ocupar el tiempo de los pequeños mientras los padres trabajan, los expertos alertan de que hay que encontrar el equilibrio entre descanso y estimulación

Las clases acaban y ante las familias se presenta un largo -para muchas, excesivo- periodo vacacional, durante el cual hay que buscar alternativas para poder cuadrar la agenda laboral con las vacaciones de los pequeños. Los abuelos y los campamentos de verano son prácticamente las únicas opciones de los padres trabajadores para dejar a los niños hasta que llega su mes de vacaciones.

A la hora de inscribir a los niños en un campamento de verano, la tendencia generalizada es hacerlo en uno que le sirva para reforzar o mejorar las habilidades adquiridas, por lo que su temática suele coincidir con actividades que ya realiza el niño durante el curso escolar: inglés, deporte, música... Sin embargo, los especialistas recomiendan escoger actividades que no tengan que ver con el currículo académico y no sobrecargarlos, es decir, encontrar el equilibrio entre descanso y estimulación del menor.

"Los niños llegan al final del curso muy agotados, les cuesta mucho concentrarse, y están inquietos y excitados. Lo que necesitan ahora es descansar y desconectar, por lo que cargarles con actividades es un error", advierte la psicóloga Paula Martínez. Para la especialista, lo ideal sería que los padres pudieran reducir su horario laboral durante los meses de verano y contaran con una red de apoyo, es decir, con alguna persona del círculo social más cercano -abuelos, un tío, un amigo- que pudiera quedarse al cargo del niño mientras ellos no están o al menos durante una parte del día. Pero consciente de que esto no siempre es posible, la especialista recomienda escoger actividades que no supongan una continuidad del curso escolar y que permitan a los niños descubrir qué les gusta.

"El niño necesita disponer de tiempo libre, entre otras cosas, para aprender a gestionarlo. Necesita tiempo para jugar e incluso momentos para no hacer nada. Les estructuramos tanto el tiempo que luego, cuando no tienen nada que hacer no saben qué hacer con ese tiempo. Y el niño tiene que aprender también a tolerar la frustración de no saber qué hacer. Si no, serán adultos que pensarán que todo en la vida es obedecer y trabajar".

Para la especialista, los campamentos de verano centrados en juegos son una de las mejores opciones para compaginar aprendizaje con ocio. "No debemos olvidar que el niño no solo aprende con los libros. El juego es la forma natural de aprender que tiene. El juego estimula su lado más creativo, le enseña habilidades sociales, y a empatizar con los demás, a ponerse en el lugar del otro. Incluso es terapéutico porque a través del juego, el niño expresa sus miedos y sus inquietudes", explica. Sin embargo, en muchos casos el juego está relegado a un segundo plano, ya que la agenda de los niños está tan sobrecargada de actividades como la de sus padres. "Los niños pasan ocho horas en el colegio y cuando llegan a casa tienen que hacer deberes. Muchos tienen, además, un montón de actividades extraescolares. No tienen tiempo ni para jugar ni para estar con la familia", asegura la especialista, que advierte de que esta sobrecarga puede provocar estrés y ansiedad en los pequeños.

Para que los meses de verano sean provechosos para todos, la psicóloga recomienda aprovechar el buen tiempo y el mayor número de horas de luz para realizar actividades en familia al aire libre.