Condena unánime a la publicación con comentarios misóginos de un científico

"No es suficiente con retirar la reseña, el autor debería pedir disculpas"

Las palabras del científico Martín López Corredoira en su libro Voluntad: La fuerza heroica que arrastra la vida, que fue retirado el pasado jueves de la web del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), fueron condenadas ayer de manera unánime por diferentes responsables en materia de igualdad de la Isla. El investigador, según denunciaron diferentes personas a través de las redes sociales y adelantó la web Hipertextual, hace en uno de los temas de su publicación comentarios machistas, lo que ha llevado a las diferentes administraciones públicas y a asociaciones que trabajan para defender los derechos de las mujeres a condenar estas palabras. Entre sus comentarios puede leerse que "hay cierta verdad de fondo en la afirmación de que todas las mujeres son putas" o "si a la mujer no le van las cosas como quiere cierra el grifo de la satisfacción sexual de su compañero", por ejemplo, algo que no han dudado en tildar de "denigrante" las portavoces consultadas.

La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Claudina Morales, aseguró ayer que teniendo en cuenta algunos de los comentarios, como el que hace referencia a que las mujeres son putas, "lo que nos viene a decir es que aún quedan muchas cosas por hacer en materia de igualdad. Con casos como este nos damos cuenta de que todavía existen desigualdades y hay mentalidades -además en científicos que se supone que tienen que estar innovando y están en primera línea- capaces de reproducir estos estereotipos de las mujeres".

Así, Claudina Morales reiteró que "nos parece increíble" que aún se hagan estas declaraciones y lo que demuestra, una vez más, es "que no podemos bajar la guardia, que todavía esta sociedad es una sociedad machista y este es un ejemplo más de que tenemos que seguir trabajando para conseguir una sociedad más igualitaria".

Así mismo, la directora del Instituto Canario de Igualdad reiteró que hay que rechazar desde todos los ámbitos "cualquier expresión que insulte o humille a las mujeres de la manera en que lo ha hecho este científico que, desde luego, deja mucho que desear".

Desde el momento en que saltaron las críticas a esta publicación en las redes sociales, el IAC mostró su rechazo en la red social Twitter, a través de un comunicado, y bloqueó la página del investigador y trasladó el asunto al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para que llevaran a cabo las medidas necesarias.

En este sentido, Claudina Morales quiso felicitar la actuación del Astrofísico por "tomar rápidamente medidas desde que detectaron que había un libro que contenía unas agresiones muy duras hacia las mujeres con comentarios totalmente machistas y fuera de lugar".

La reacción de eliminar la reseña "me parece la adecuada y desde el Instituto valoramos esto positivamente y es la pauta a seguir desde todas las administraciones y desde todos los ámbitos de la sociedad, ya que ante comentarios que hagan un ataque hacia las mujeres creo que es la manera de actuar, rápida y contundente", agregó.

Desde el Cabildo de Tenerife también reprobaron ayer las palabras de Corredoira. Así, la consejera insular de Igualdad, Estefanía Castro, manifestó que "el simple hecho de que esta persona escriba un libro totalmente fuera de lugar, más siendo un profesor y estando en el siglo XXI, es condenable porque denigra y humilla a la mujer. Condenamos y criticamos esta publicación porque es denigrante hacia las mujeres de todo el mundo".

Castro informó de que el IAC es una entidad que está comprometida dentro del marco estratégico de Tenerife Violeta y, por supuesto que "valoramos esta rápida iniciativa de condena" por parte de la entidad.

Sin embargo, la consejera dejó claro que ha existido un fallo que podría haber evitado la difusión que se ha hecho de esta publicación. "El hecho de que esté en una página web pública [la del IAC] demuestra que ha habido un error de no control, ya que ha superado todos los filtros éticos", avisó.

En este sentido, la consejera recuerda que el IAC tiene una Comisión de Igualdad que, desde que ha detectado la denuncia, ha eliminado la reseña y la ha remitido al Ministerio para que tomen las medidas oportunas en esta materia, pero "no tenía que haberse publicado nunca, por lo que los mecanismos de control tienen que ser más efectivos". Así, aclaró que esta es una cuestión que se tiene que corregir para el futuro, con el fin de que no vuelva a producirse ningún hecho parecido e insistió en que "desde el área de Igualdad valoramos muy positivamente que haya habido una respuesta tan rápida y efectiva" por parte del Astrofísico.

"Por fortuna la condena ha sido muy rotunda a través de las redes sociales y eso pone de manifiesto que hay una condena social colectiva que también valoramos de manera positiva", afirmó, a la vez que aseguró que "me parece increíble que siga habiendo este tipo de comentarios hoy en día, ya que parece algo del Medievo, son cosas que una considera que están superadas y, quizá, muchas veces, al dar por hecho que están superadas pasan estas cosas", agregó.

Para la consejera, es "chocante" que se hagan declaraciones de este tipo y "parece algo que no forma para nada parte de la comunidad educativa universitaria". Desde luego, "es algo que genera estupor y uno se pone crítico porque no solo afecta a las mujeres sino a la sociedad en general porque mujeres y hombres tenemos que estar unidos y concienciados porque estos hechos nos afectan a todos", añadió.

Estefanía Castro, además, resaltó que, aunque el daño que se ha hecho no se puede reparar, "después de esta repulsa tanto en redes sociales como de las instituciones, el autor debería pedir disculpas y replantearse mantener el libro en el mercado".

Por su parte, la concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna, Flora Marrero, quien trabaja también en materia de Igualdad, condenó ayer las palabras del investigador hacia las mujeres y aseguró que "es un ejemplo más de que todavía estamos en una sociedad patriarcal".

Al igual que la directora del ICI y la consejera insular, la edil lagunera alabó la reacción del IAC de retirar de su web la reseña del libro y, ante todo, solicitó al investigador que "pida disculpas a todas las mujeres" por las declaraciones publicadas en su libro. "Entiendo que no es suficiente con la retirada de la reseña de la web, sino que el autor debería disculparse por lo que ha escrito", sobre todo, porque "no se adapta a la realidad". "Afortunadamente, las mujeres, una vez que se nos han dado la oportunidad en la vida, tenemos muchísimas inquietudes, y no pasa nada por que nos guste estar arregladas al igual que existen hombres metrosexuales", matizó la concejal, en alusión a las palabras del investigador en las que, entre otras cuestiones, hace referencia a que "en vez de leer a filósofos clásicos [...] suelen comprarse revistas como Cosmopolitan u ¡Hola! y leerse los trucos de belleza y seducción...".

"Las mujeres estamos suficientemente preparadas, somos valientes, estamos empoderadas y no está reñido ser feministas con que nos guste arreglarnos", afirmó.

Flora Marrero manifestó que, hoy en día, "aún se nos exige que, además de estar preparadas, vayamos con una imagen ideal, algo que no se les exige a los hombres. Esto es un ejemplo de que todavía el techo de cristal lo tenemos que romper y que se nos sigue valorando en su conjunto y no solo por nuestras aptitudes profesionales".

Marrero aseguró que lo que tiene que haber es igualdad en todas las áreas, ya que se trata de un tema trasversal. "No solo queremos una igualdad de oportunidades sino también de resultados. Tenemos las mismas oportunidades, pero no los mismos resultados porque tenemos los salarios más bajos, menos mujeres directivas, no tenemos el acceso a los deportes en las mismas condiciones porque se cubren mucho menos los femeninos...", concluyó.

En cuanto a las asociaciones de mujeres, estas también han mostrado su rechazo por el libro. Así, la coordinadora de la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva, Olga Barrera, aseguró que "el hecho de que diga que las mujeres tenemos como objetivo en la vida vivir de los hombres o que somos inferiores a los hombres demuestra que no debería vivir de ningún tipo de ingreso de la Administración Pública y esta debería separar a este tipo de personas que solo perpetúan la violencia de género y la discriminación de las mujeres".

La coordinadora alabó que hayan eliminado esta publicación y su perfil de la web del IAC, pero "desde las asociaciones de mujeres entendemos que todos los textos y publicaciones hay que analizarlos antes de publicitarlos". Sobre el autor, agregó que "necesita formarse más y eliminar de su vida esos condicionantes machistas que tiene y esa percepción de la vida y las personas" y agregó que, si ha trascendido este hecho es porque "hay mujeres que nos encargamos de vigilar todos esos comportamientos que hay que erradicar de la sociedad porque si no, las mujeres no vamos a tener las mismas condiciones de vida que los hombres ni las mismas oportunidades".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Tenerife, María Candelaria García Febles, también mostró ayer su rechazo por la publicación del científico ya que con esos comentarios "parecen que viven en otra época", manifestó.

"Lo único que se demuestra con estos hechos que sigue muy arraigado el machismo en la sociedad", una cuestión que se puede ver en diferentes ámbitos de la vida como en la diferencia de salarios y puestos directivos entre hombres y mujeres, donde sigue habiendo desigualdad, agregó la presidenta, quien añadió que "lamentamos que sigan existiendo personas que hagan este tipo de comentarios".

La Asociación de Mujeres de España (AMJE) también se manifestó esta semana a través de las redes sociales y tachó de "vergonzosas y lamentables" las palabras del investigador.