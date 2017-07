Los 'minichefs' de alta cocina

No hace falta grandes conocimientos si se presta mucha atención y se repite todo lo que se ve. Los niños demostraron ayer que querer es poder y se convirtieron en auténticos chefs de cocina ante el maestro Ferran Adrià. En la sesión de tarde de su visita a Tenerife, el prestigioso cocinero convirtió el Auditorio Adán Martín en los fogones de un restaurante, con alimentos frescos y unos pinches tan especiales como pequeños. Unos 200 niños acompañados de sus familias pudieron participar en una masterclass impartida por un auténtico amante de la alta cocina.

Recrear algunas de las recetas que aparecen en su libro Te cuento en la cocina. Este evento se enmarca dentro del lanzamiento del nuevo proyecto de Ferran Adrià y Disney con el que se utiliza la influencia de los personajes de dibujos animados para enseñar no solo a cocinar, si no para que cada familia puedan trabajar junta, en colaboración, más allá de realizando platos de comida. El mismo chef ha calificado esta iniciativa como la "más increíble" de su vida. "He disfrutado cada momento y estoy impaciente por compartirla con todo el mundo", ha añadido.

60 recetas

El libro cuenta con más de 60 recetas para cocinarlas a cuatro manos entre niños y adultos. "En nuestra época nos decían que había que comer y que había que comer; ahora los niños tienen mucha más cultura gastronómica que la mayoría de los adultos", concretó el cocinero. Disfrutar en familia de momentos de "ocio culinario" hace que se aprenda no solo desde el punto de vista saludable, si no también otros valores que también se desarrollan alrededor de la cocina como la destreza o la paciencia.