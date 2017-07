La Universidad La Laguna no cambiará los horarios para evitar los atascos

La Universidad La Laguna no cambiará los horarios por los atascos ni retrasará la entrada a las clases a las 10 de la mañana porque los turnos de mañana y tarde de algunas facultades se solaparían.

La Universidad de La Laguna, en un comunicado, ha señalado que no se le puede pedir cambios de horarios porque "no lo puede hacer, no está a su alcance" y es "prácticamente imposible" en las titulaciones más numerosas.

Según ha detallado, la Facultad de Economía, Empresa y Turismo congrega a más de 3.000 alumnos, repartidos en turnos de mañana y tarde; lo mismo sucede con Derecho, con 2.500 estudiantes y turnos de docencia de mañana y tarde.

Misma cantidad de alumnos, aunque levemente superior, tiene Educación, también repartidos en horario matutino y vespertino.

Ninguno de estos grandes centros puede retrasar su entrada a las diez de la mañana, como se ha propuesto, porque se solaparía con el turno de tarde y no hay espacio físico para albergar los dos turnos a la vez, ha precisado.

Otros centros con un abultado número de estudiantes son la Sección de Psicología y Logopedia, con unos 1.300 alumnos mañana y tarde o las titulaciones de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, con más de 1.500 estudiantes e igualmente dos turnos de docencia y prácticas.

Los espacios universitarios están por tanto al máximo de su rendimiento desde primera hora de la mañana y resulta inviable su modificación en la mayoría de las titulaciones, al margen de pequeñas alteraciones, ha detallado la Universidad.

Además, hay horario escalonado de entrada, por ejemplo, con entradas de 8 horas, 8.30, 9.00 y 15 horas.

Es, por tanto, imposible establecer un horario después de las 9 horas porque se producía solapamiento con el inicio del horario de tarde en la mayoría de los casos.

Para la Universidad de La Laguna insiste nuevamente en que el problema del tráfico en la TF-5 es un problema complejo y de origen multicausal, del que desde luego esta institución no es la única responsable.

En la misma franja horaria de ocho a nueve de la mañana también se incorporan a sus puestos de trabajo los profesionales sanitarios, la administración pública y también la empresa privada.

En el ámbito educativo este centro académico no es el único actor implicado, ya que, según la Universidad, hay dos centros concertados (Dominicas y Nuryana) y otro privado (Mayco), dos institutos públicos (Viera y Clavijo y el IES La Laboral) en la zona de acceso a la rotonda de Anchieta.

No obstante, la Universidad de La Laguna ha promocionado una aplicación de coche compartido y hará cuantas campañas sean necesarias para fomentar el transporte público.

La misma institución tiene una Cátedra de Movilidad, a la que recientemente se ha unido el Cabildo de Tenerife, que tiene por objeto analizar y reflexionar sobre este fenómeno tanto en la isla como en Canarias.