Nueva oportunidad para superar la EBAU

Una segunda oportunidad. Ayer se inició la convocatoria de julio de la Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La prueba, comenzó a las 9:30 horas en el Aulario General del Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna, en el caso de Tenerife, a la misma hora que arrancaba la convocatoria en el IES Virgen de las Nieves, en la Palma; en el IES San Sebastián de La Gomera y en el IES Garoé de El Hierro.

Un cielo gris y lluvioso recibió al alumnado que se enfrentaba a primera hora de la mañana al examen inaugural: Lengua Castellana y Literatura II. El ambiente en el aulario "es menos bullicioso y más tranquilo que en las pruebas de junio", confirmaron algunos alumnos y profesores que transitaban por los pasillos. Este ha sido el primer año en el que se aplica la nueva Prueba de Acceso a la Universidad en la Comunidad Autónoma, un procedimiento modificado por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). "En esencia no ha cambiado apenas con respecto a las pruebas anteriores. Una de las particularidades en esta convocatoria es que, por ejemplo, la asignatura de Historia de España es obligatoria y no una opción a elegir junto con Filosofía", explicó la excoordinadora de la anterior PAU y profesora de Historia en la Universidad de La Laguna (ULL), Inmaculada Blasco. El presidente de la Comisión Organizadora de la EBAU, y coordinador de Acceso de la ULL, Antonio Adelfo Delgado Núñez, considera como "elemento positivo" de esta Evaluación, que "se impongan unos estándares que obligan a que cada parte del Currículo tenga un peso determinado. Puede que reste libertad a la hora de construir el temario pero aporta mayor objetividad y por tanto, el alumno se prepara mejor la prueba", señaló. El también presidente del Tribunal Calificador en la EBAU de este año, explicó que el cambio más sustancial respecto al procedimiento anterior consiste en que "en la PAU, cada estudiante podía elegir la cuarta asignatura de la que se examinaba, de entre las disponibles en su modalidad y ahora están predefinidas, por lo que en esta fase todos los exámenes son obligatorios", aclaró.

El poema Me busco y no me encuentro, de la autora canaria Josefina de la Torre, y un texto periodístico de opinión sobre la igualdad de género, titulado Tragedia y esperanza, publicado por Víctor Lapuente en El País, han sido las dos opciones a elegir en el primer examen del día. A la salida, alumnos con cara de alivio, comentaban sus valoraciones y sus perspectivas de futuro inmediato. Estudiantes como Selenia Díaz y Kylian Díaz, del IES San Andrés, que se decantaron por el texto periodístico en el examen y que afrontaban con optimismo el posible resultado, contrastaron en su diferente postura ante las preinscripciones: "Yo lo tengo claro: voy a estudiar, derecho", afirmó ella, mientras que Kylian confesó tener "todo el verano para pensármelo". Algunos alumnos, optaban por presentarse a esta convocatoria, no como recuperación si no porque no pudieron presentarse en junio por cualquier incidencia. Es el caso de Sarata Cassama, que salió contenta de su análisis del poema de Josefina de la Torre y ahora se debate entre la Biotecnología y la Bioquímica como alternativas profesionales de futuro. La incertidumbre ante la posibilidad de poder elegir carrera, difiere de un caso a otro. Mientras que para unos no supone un gran problema, puesto que optan por estudiar en un centro privado, como Miguel Castañeda, que se inclina por Economía o ADE, para otros como Rocío Carbia, del IES Alcalá, la nota va a ser bastante decisiva para poder acceder a Psicología. No obstante, el ánimo no decayó: "Si no me llega la nota, no perderé el año: me sacaré el carnet de conducir", afirmó la que promete ser, sin duda, una gran profesional de la Psicología Positiva.