"Con el arte se refuerza un modelo que propone a las mujeres como cuerpos"

Artista audiovisual y experta en comunicación y género, Yolanda Domínguez desarrolla proyectos sobre temas sociales relacionados con el género y el consumo. Algunas de sus iniciativas, que utilizan el arte como medio de protesta, han obtenido un gran impacto y repercusión en canales sociales, con millones de reproducciones. Considera que en el mundo de la cultura las mujeres sufren la misma invisibilización que en el resto de áreas profesionales y "que los medios son uno de los grandes responsables de la desigualdad de género".

Te defines como artista visual y como experta en comunicación de género. ¿Qué pretendes con tus obras?

Intento concienciar sobre la dimensión social y colectiva de las imágenes a través de propuestas que involucren activamente a las personas. Trato de mostrar la realidad de otra forma para evidenciar aspectos que normalmente pasan desapercibidos. Subvertir el discurso dominante, cuestionar los roles y proponer nuevas formas de relacionarse. La mayoría de mis trabajos tocan temas de desigualdad de género, aunque me interesa el compromiso social desde cualquier perspectiva.

¿Qué crees que puede aportar el arte en general en la lucha por la igualdad de género que no aporte la comunicación convencional?

Creo que puede servir de inspiración imaginando y proponiendo nuevas posibles relaciones entre las personas. También puede servir de crítica, cuestionar y hacer reflexionar sobre lo que ya existe. Los medios de comunicación esperan a un espectador pasivo que no piense mucho sino que acate sin más el mensaje que le están transmitiendo. El arte se dirige a un espectador activo que tiene que resolver un conflicto y posicionarse ante él. El arte tiene un carácter simbólico, no resuelve algo de una manera eficaz pero y puede hacer que las personas se unan, se manifiesten o se organicen, y eso, empodera mucho.

¿Cómo crees que está influyendo en la sociedad la publicidad y la comunicación en la igualdad de género?

Está influyendo negativamente. Yo creo que los medios de comunicación son uno de los grandes responsables hoy de la desigualdad de género porque son los que proyectan constantemente referentes y modelos aspiracionales. El imaginario con el que trabajamos es desigual y hasta que no se transforme no se va a solucionar nada. Los medios de masas trabajan constantemente con estereotipos para que les entendamos, para no perder clientes. Aunque esto tiene un objetivo económico también tiene unas consecuencias sociales, como no tener diversidad de modelos para elegir quienes queremos ser. Esto no sólo ocurre en la televisión o la moda, en medio de un telediario nos emiten anuncios con estereotipos sexistas o cuando leemos un periódico vemos anuncios de prostitución que normalizan el comercio con cuerpos de mujeres. De nada sirve denunciar la desigualdad si la alimentan constantemente.

¿Tus obras de arte son más denuncia de actitudes machistas o espejo de las mismas?

Muchas veces el espejo puede servir para hacer una denuncia. Yo he hecho hasta ahora muchas acciones críticas que intentan evidenciar lo que pasa desapercibido, por una parte ese efecto espejo refleja algo que está oculto o normalizado. Ahora estoy en una etapa donde me apetece más además de señalar, proponer cosas en positivo, no quedarme sólo en la crítica.

En tu obra Poses criticas la representación de la mujer en el mundo de la moda y en Accesorias y accesibles el mundo de la publicidad. ¿Cuál es el mensaje?

Las dos son diferentes. En Poses en la moda se hace una representación de la figura femenina débil y enfermiza, sumisa, tirada, loca, muerta y se invisibiliza otro tipo de actitudes mucho más positivas de la mujer como la fortaleza, la alegría, la vitalidad... A través de escenas aparentemente bellas se asocia lo femenino a conceptos muy negativos, y lo peor de todo es que nos lo creemos, creemos que una mujer tirada por el suelo es algo sublime. Por otra parte, en la publicidad se hace un uso de la mujer como cuerpo de deseo, como reclamo visual y también invisibiliza otras dimensiones de lo que es la mujer, como su dimensión profesional, humana, creativa, empresaria? Lo que busco con estos trabajos es alertar del poder de estas imágenes, de la enorme influencia que tienen en las personas porque establecen patrones de conducta. Son importantes porque tienen el poder de visibilizar, pero también de invisibilizar aquello que no representan.

Parece que las redes sociales están siendo importantes en la proyección de tus acciones ¿Qué beneficios e inconvenientes presenta este modo de difusión para el arte con mensaje feminista?

Los beneficios son que tienen un alcance muchísimo mayor que el que pueden tener en un espacio físico y local. En las redes sociales un proyecto puede dar la vuelta al mundo en apenas unas horas. También es muy valiosa la capacidad de organización de las personas a través de las redes sociales, cómo personas que no se conocen de nada ni están en el mismo lugar pueden conectar, ponerse de acuerdo y generar algo juntas. Por otro lado me gusta que es un espacio muy democrático y capaz de llegar a muchos tipos diferentes de personas. También tiene inconvenientes, como que pierdes el control. Puedes lanzar algo con una intención y tomar caminos que no son lo que tú habías pensado, para bien o para mal.

El cuerpo femenino es uno de los ejes de tu obra. En tu opinión ¿están ayudando los productos culturales y la comunicación actual a avanzar hacia la libertad de las mujeres en cuanto a la forma y el uso de sus propios cuerpos?

Yo creo que se sigue haciendo un uso excesivamente sexualizado del cuerpo femenino. Muchas veces con el arte como "excusa" se sigue reforzando un modelo que propone a las mujeres como cuerpos bellos y nada más. Yo echo mucho de menos que se propongan otros usos del cuerpo femenino, incluso trascender al propio cuerpo. No pasa nada por aparecer un día en un anuncio representadas como un cuerpo bonito, el problema es que no hay otro tipo de representación, la falta de diversidad.

¿Cuál es tu posición acerca de la prostitución y los vientres de alquiler y de la teoría que afirma que las mujeres pueden elegir libremente?

Yo siempre me he posicionado en contra de la comercialización del cuerpo de las mujeres en cualquiera de sus formas, no en mis obras artísticas, pero sí en artículos y en medios de comunicación. No creo que las mujeres se prostituyan y alquilen sus vientres libremente sino por una situación de desigualdad. En cuanto existe una transacción económica no se puede hablar de libertad sino de necesidad, y está claro que el sexo más pobre económicamente somos las mujeres precisamente por nuestra condición de mujeres. Tanto la prostitución como los vientres de alquiler me parecen una forma de esclavitud, de una forma de explotación de las personas que tiene más consecuencias graves a nivel psicológico y social que el simple hecho de desempeñar un trabajo. Por otro lado tampoco hay que olvidar las consecuencias colectivas de legalizar este tipo de negocio. Puede que haya algunas mujeres que lo hagan en unas condiciones "mejores" pero para mí eso no justifica que esas mujeres alimenten y potencien una actividad que somete y perjudica gravemente a otras.

En un mundo en el que los puestos de poder mayoritariamente lo ocupan los hombres ¿Cómo puede ayudar su trabajo a revertir esta situación?

Por ejemplo generando nuevos modelos donde haya mujeres liderando de una forma que no sea necesariamente masculina. Ocupando puestos de mayor visibilidad dentro del propio mundo del arte. Intentando que haya una representación de artistas, comisariados y jurados paritaria. Reescribiendo la historia para incluir a las mujeres invisibilizadas como están haciendo ya algunas iniciativas o incluir a las mujeres en plataformas como Wikipedia o en los libros de texto.

En la esfera artística española actual la desigualdad de género y el machismo son temas importantes ¿Crees que los artistas y las artistas son suficientemente conscientes de esto y que se plasma en sus obras?

Hay artistas a los que les interesa y hay otros que no. Yo echo en falta trabajos de hombres cuestionando sus propios roles y las relaciones de poder. Pienso que terminar con la cultura machista es un trabajo que nos compete a todas las personas, por mucho que una parte queramos si la otra no se involucra no puede cambiar nada. El arte no deja de ser un reflejo de la sociedad y de la época de la que surge. Es muy lógico que este conflicto social se refleje en las obras y las inquietudes de los y las artistas.

¿Crees que en el mundo de la cultura las mujeres están más vi sibilizadas que en otras esferas de la sociedad?

Yo creo que el mundo del arte es igual de machista que otros sectores. En cuanto hay estructuras de poder hay sometimiento de la figura femenina. Pero afortunadamente las personas somos cada vez más sensibles a la desigualdad y poco a poco se están dando pasos para construir una sociedad más justa.

Entrevista cedida por el Centro Insular de Información y Documentación de Género (Ciadge) del Cabildo de Tenerife.