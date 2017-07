La Cámara isleña aprueba una segunda propuesta para fomentar el uso de la bicicleta

El Parlamento de Canarias aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley en la que se pide al Gobierno canario un plan de fomento del uso de la bicicleta, que Nueva Canarias (NC) ha presentado porque el pasado año se aprobó una similar "y no se ha hecho nada". La proposición no de ley fue defendida por la diputada de NC María Esther González, quien indicó que la anterior fue aprobada por unanimidad, y añadió que no se ha hecho nada a pesar de que el PSOE ha dirigido la Consejería de Obras Públicas.

La diputada comentó que son "muy preocupantes" los datos de motorización en Canarias, con índices elevados, ya que en el caso de España la media se sitúa en 450 vehículos por mil habitantes, algo inferior a la media europea, pero muy por debajo de la canaria, que se sitúa en 700 coches por mil habitantes. En la proposición no de ley se insta al Gobierno canario para que en el próximo convenio de carreteras con el Estado se incluya el concepto del uso de bicicletas en las carreteras de interés general.