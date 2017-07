Baltar aspira a "abandonar el vagón de cola" de la sanidad en el Estado

"Nuestro objetivo es abandonar los vagones de cola en los que desgraciadamente nos hemos visto sumidos en un asunto tan terrible como las esperas", admitió ayer el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, aunque equiparó esa meta al logro de un cambio en la percepción del sistema público entre la ciudadanía isleña.

A su juicio, "no puede ser que tenga una valoración social tan negativa, la lista de espera es un dato objetivo, pero la percepción es subjetiva y creo que injusto para lo que hace esta casa". Para ello, Baltar insistió en la "obsesión" de aumentar "de forma significativa la capacidad de resolución de los problemas en las instituciones para entrar en la senda correcta de reducir drásticamente las listas o, por lo menos, de llegar a la espera idónea, porque en un sistema nacional de salud universal y gratuito la regulación natural de la demanda son las esperas, no solo en España, sino también en Inglaterra o Dinamarca".

El titular de Sanidad compareció junto al director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, para presentar un avance de los resultados del primer semestre, con unos descensos del 6,2% hasta 32.200 pacientes y de una semana hasta una espera media de 173 días. "Somos poco autocomplacientes, somos bastante más ambiciosos, el presidente [canario, Fernando Clavijo] se comprometió en el debate sobre el estado de la nacionalidad a disminuir la lista de espera quirúrgica del 5 al 10% y vamos en el camino, ojalá podamos cumplir por exceso", confió Domínguez.

Independiente

Precisamente, la gestión sanitaria motivó múltiples enfrentamientos políticos en el Parlamento autonómico, sobre todo tras la ruptura del pacto de gobernabilidad entre Coalición Canaria y Partido Socialista a finales del pasado año. Sustituto del socialista Jesús Morera, José Manuel Baltar se estrenó a principios de año como consejero de Sanidad dentro un gabinete nacionalista en minoría parlamentaria hasta la actual negociación entre Coalición y el Partido Popular para constituir un nuevo gobierno bipartito.

No obstante, el titular de Sanidad se desmarcó ayer del diálogo político: "El consejero es independiente, no negocia ni participa en negociaciones de integración en el Gobierno y no creo que estas cifras condicionen esa negociación, ojalá ayude a llegar a los acuerdos". En opinión de José Manuel Baltar, "llegamos a la consejería con la más absoluta disposición de construir y siempre pensamos en positivo, mi única obsesión es bloquear la negatividad, porque solo resta. Son buenas cifras, que las usen en positivo para lo que necesiten y quien lo necesite", concluyó el gestor sanitario, al margen de cualquier debate político.