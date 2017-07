Un agregador de noticias pagará derechos de autor a los medios

El agregador de noticias Upday ha firmado un acuerdo con el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro) para abonar una compensación en concepto de derechos de autor por reproducir fragmentos no significativos de contenidos digitales procedentes de medios de comunicación, principalmente publicaciones periódicas digitales. Se convierte así en el primer agregador de noticias que abona una compensación a los medios que producen esos contenidos, un mecanismo que está recogido en la última reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y que se conoce, popularmente, como "tasa Google".

Un agregador de noticias no reproduce la totalidad de los contenidos, sino únicamente lo que se considera "fragmentos no significativos". Esto es: el titular y la entradilla. A partir de esos fragmentos, desde el agregador se puede enlazar con el medio de origen para consultar la totalidad del contenido. Hasta la reforma de la ley, la reproducción de esos fragmentos quedaba al margen del pago de derechos de autor. Pero en el articulado en vigor ya se contempla que, si bien para ejercer esta actividad no se requiere una autorización previa de los editores de información, sí que se debe de establecer una compensación equitativa que los agregadores y buscadores deben de abonar, de forma irrenunciable, por usar esos fragmentos.

Lo más llamativo es que fue la propia Upday la que se dirigió al gestor Cedro para negociar un acuerdo ventajoso para todas las partes. Esta iniciativa por parte de la empresa se explica porque Upday nació en Alemania, un país con una legislación en materia de derechos de autor similar a la española. "Es una empresa que ya estaba ofreciendo este servicio en otros países y quiere desarrollarlo en España, dentro de un marco de seguridad jurídica", explica Javier Díaz de Olarte, director jurídico de Cedro. Tras este primer contacto, se inició un proceso de negociación.

Desde Cedro destacan la importancia de este primer acuerdo: "El sistema es adecuado y demuestra que hay mecanismos que permiten el desarrollo de la tecnología a la vez que la protección de la propiedad intelectual".