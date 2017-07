La comida infantil se pasa de sal

Más del 80% de los escolares españoles toma más cantidad de sal de la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que se asocia con un aumento en el riesgo de padecer enfermedades como hipertensión, osteoporosis y obesidad. Concretamente, el 84,5% de los niños menores de 10 años y el 66,7% de los mayores de 10 años consumen una media de 7,8 gramos de sal al día, según un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que publica la revista European Journal of Nutrition. Esta cantidad está muy alejada de las recomendaciones de la OMS, que aconseja consumir un máximo de 5 gramos (un poco menos que una cucharada de té) para los adultos y ajustar esta cantidad a la baja en el caso de los niños de 2 a 15 años.

El exceso de consumo de sal (cloruro sódico o cloruro de sodio) preocupa a las autoridades sanitarias desde hace tiempo. Tanto es así que los estados miembros de la OMS han acordado reducir en un 30% el consumo de sal mundial de aquí a 2025 con la finalidad de mejorar la situación sanitaria de la población. En este sentido, la OMS calcula que cada año se podría evitar 2,5 millones de defunciones si el consumo mundial de sal se redujera al nivel recomendado.

Según el estudio de la UCM, los adultos son conscientes de que un excesivo consumo de sal aumenta la presión arterial, con el consecuente riesgo de padecer hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, no lo son tanto de que este exceso también puede aumentar la presión arterial en los niños y les predispone a ser adultos hipertensos.

Tampoco son conscientes muchos padres de que sus hijos, y ellos mismos, están tomando un exceso de sal porque la creencia general es que para reducir su ingesta es suficiente con controlar la cantidad que se le echa a las comidas. Sin embargo, solo entre el 20 y el 25% de la sal que se consume diariamente procede de la sal de mesa. El estudio de la UCM desvela que la mayor parte de la sal que ingieren los niños es la sal oculta en los alimentos, especialmente en los productos procesados. "La mayoría de la sal que consumimos se encuentra en los precocinados, la bollería, las conservas, las salsas industriales, los embutidos, incluido el jamón, el pan... El jamón y el pavo cocido también tienen mucho contenido de sal. Todos los productos procesados llevan un exceso de sal", explica la nutricionista y farmacéutica Amil Viéitez.

La ingesta excesiva es especialmente preocupante durante la infancia, porque es en esta etapa de la vida cuando se forman los hábitos y gustos alimentarios, muy difíciles de variar en la edad adulta. "Al igual que vigilamos las grasas, el azúcar y las calorías de los alimentos, tenemos que controlar la sal que llevan porque si el niño se acostumbra al sabor salado desde pequeño, va a ser un joven hipertenso y además le va a costar acostumbrarse después a productos que no tengan ese sabor", advierte.

Viéitez recomienda reducir al máximo los alimentos procesados y entre todas las variedades de un mismo alimento, escoger siempre el que tenga menos cantidad de sal.

Etiquetado

La nutricionista Susana Sánchez analiza esta situación desde las pautas a seguir a la hora de comprar, consumir y evitar los productos con exceso de sal. Sánchez apunta que Sanidad considera que un alimento tiene "mucha sal" cuando iguala o supera 1,25 gramos de sal por cada 100 gramos de alimento, y que aporta "poca sal" cuando tiene 0,25 gramos. Desde un punto de vista legal el fabricante podrá declarar que su producto es "bajo en sal" si no contiene más de 0,3 gramos de sal por 100 gramos del producto y "muy bajo en sal" si no contiene más de 0,1 gramos de sal por 100 gramos. "En caso de que la etiqueta no indique el contenido de sal, sino únicamente el sodio, debemos multiplicar la cifra de sodio por 2,5 para saber cuánta sal aporta", puntualiza. Sánchez reconoce que algunos fabricantes de alimentos están reformulando sus recetas.

Según la experta, investigadores británicos argumentaron en el número de marzo de 2008 de la revista Hipertensión que reducir la cantidad de sal que toman los niños podría evitar la obesidad, ya que así tomarían menos refrescos. "Por lo visto", matiza la nutricionista, "cuanta más sal toman mayor es su tendencia a beber las omnipresentes bebidas azucaradas porque calman con ellas su sed".