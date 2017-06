El turismo colaborativo, a debate en la Universidad de Verano de Adeje

Con el título La economía colaborativa: ¿es el fin del turismo tradicional tal y como lo conocemos? The Sharing Economy: Is this the end of tourism as we know it?, la Universidad de Verano de Adeje abordará la implantación de este fenómeno, su impacto, implicaciones y oportunidades, en un curso integrado en la programación de su vigésimo quinta edición, organizada por el Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad de la Universidad de La Laguna y el ayuntamiento adejero. Dirigido por el profesor de Economía, Empresa y Turismo de la ULL Desiderio Gutiérrez Taño, el curso está planteado desde una perspectiva genérica, aunque con la mirada puesta en el ámbito turístico, donde este tipo de servicios ha experimentado un crecimiento notable por la proliferación de las plataformas online.