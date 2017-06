La NASA y la ESA buscarán trazas de vida en exoplanetas en 10 años

Investigadores de la NASA y de la ESA prevén que se puedan encontrar trazas de vida biológica en planetas de sistemas similares al solar en "cinco o 10 años", a través, entre otros programas, de la misión Plato, que busca exoplanetas análogos a la Tierra.

Este desafío es el tema central de la quinta edición de la escuela de astrobiología Josep Comas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, dedicada a la "habitabilidad en exoplanetas".

Los directores del Programa Científico de la ESA, Álvaro Giménez Cañete, y del Centro de Astrobiología CSIC-INTA España, José Mas Hesse, junto al investigador de la NASA Rory Barnes, han destacado que esta misión, que se lanzará con toda previsión en 2026, servirá para localizar candidatos a contener vida fuera del sistema Solar.

Además, Barnes ha explicado que la misión conjunta de ambas agencias espaciales, The James Webb Space Telescope, que despegará en 2018 con el mayor telescopio científico lanzado hasta la fecha al espacio, servirá para buscar trazas biológicas en esos planetas.

Hesse ha precisado que este telescopio, de seis metros y medio de diámetro, está optimizado para trabajar en el infrarrojo, donde se espera encontrar pruebas o restos de actividad biológica en otros planetas lejanos a nuestro sistema solar.

De momento, el director del Centro de Astrobiología CSIC-INTA España ha detallado que se han encontrado del orden de unos 4.000 exoplanetas, aunque ha puntualizado "ninguno" de ellos tiene las características de la Tierra.

Eso no significa, según ha añadido, que no haya planetas similares, sino que las técnicas utilizadas hasta ahora "no están optimizadas" para una búsqueda tan "difícil". Por eso, ha explicado que la misión Plato se encargará de buscar "candidatos" para una investigación posterior en busca de esas trazas biológicas.

La búsqueda de los astrobiólogos está centrada en moléculas de vapor de agua, ozono, CO2 y metano, que si se encuentran juntas en unas proporciones determinadas ofrecerían una "indicación bastante clara" de la existencia de vida, aunque puede ocurrir que no sea así, ha puntualizado Mas Hesse.

Incertidumbre

"Eso nos dicen los modelos, pero no sabemos qué nos vamos a encontrar", ha aclarado Giménez Cañete, quien ha afirmado que "hay vida" en otros planetas, pero que cree que el "problema" durante "mucho tiempo" va a ser la discusión científica sobre si lo que se pueda medir con sus herramientas "es realmente vida o no".

"No nos vamos a encontrar cosas moviéndose por ahí. Lo que nos vamos a encontrar son líneas espectrales o una serie de datos que van a entrar en una discusión tremenda de cómo interpretamos. Y eso va a ser apasionante", ha opinado el director del Programa Científico de la ESA.