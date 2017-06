"Los padres son parte de la solución a los problemas en el deporte base"

Los jóvenes deportistas también se ven perjudicados por el exceso de competitividad y de presión, muchas veces ejercido por sus propios progenitores. Raimundo de las Heras cree que la competencia en el deporte de base no es mala, siempre y cuando no se confunda "con ganar a cualquier precio". "Si lo único que prima es el resultado, no estamos aportando nada al niño", declara este joven psicólogo, que ve en el deporte una oportunidad para que los más pequeños aprendan valores.

Raimundo de las Heras (Palma, 1990), licenciado en Psicología por la Universidad de Baleares y Máster en Psicología Deportiva por la Universidad Autónoma de Barcelona, ofrece a entrenadores, árbitros y padres directrices para ayudar en la formación deportiva de los niños y niñas en categorías base.

¿Cuál es la fórmula secreta para gestionar la práctica deportiva de los niños?

Las fórmulas secretas no existen. Es importante actuar según lo que queremos. Si deseamos que nuestro hijo o nuestro jugador -porque al final también lo podemos enfocar desde el punto de vista del entrenador- integre una serie de valores o de comportamientos, tengo que hacer referencia a ellos y no tanto a los resultados, que al final son consecuencia de lo que el niño haga o deje de hacer. Por ejemplo, si para mí es importante que mi hijo se esfuerce, y en un partido no lo hace y ganamos, a lo mejor debo priorizar que no se ha esforzado por encima del triunfo. Hay que actuar de forma coherente, dando también ejemplo.

¿Son los padres un gran problema en el mundo del deporte base? Exceso de presión a los niños, expectativas de futuro irreales con los hijos?

A lo mejor son la solución. Es muy difícil que un padre sepa lo que tiene que gestionar un niño cuando está participando en un deporte si nadie lo forma. Normalmente los padres tienen muy claro lo que quieren de sus hijos, pero a veces no saben el camino. Confunden la forma de llegar a él y ahí puede ser que se equivoquen. Ahí es donde entramos los psicólogos deportivos cuando trabajamos con progenitores. Estoy convencido de que si los padres tienen claro su papel y lo que tienen que hacer, son parte de la solución. Ahora mismo el deporte nos da esperanzas para que los niños integren una serie de valores. El deporte te obliga a gestionar éxitos, fracasos e injusticias, que es lo que los niños deberán afrontar de adultos.

El exceso de competitividad y el ganar por encima de todo, ¿están pervirtiendo el deporte base?

Yo no veo la competencia como un problema. El problema aparece cuando asociamos competitividad con ganar a cualquier precio. No debemos olvidar que nos interesa que el niño compita bien, pero muchas veces esto significa educarlo en valores como el esfuerzo, el sacrificio, la lucha a pesar de las dificultades. Si esto es competir, perfecto. Si lo único que prima es el resultado y todo es ganar y ganar a cualquier precio, no estamos aportando nada. Para ello es muy importante la gestión de los entrenadores y de los padres, que dentro de una política de club deberían ir unidos y en la misma dirección, pensando siempre en la formación. Por ejemplo, si para ti es importante ganar a cualquier precio y pones al más bueno del equipo a pesar de que no se esfuerza, no le estás enseñando nada ni a ese deportista ni al equipo; y a lo mejor ganas el partido, pero perderás a ese equipo y a ese niño.

Lo triste es que esto pasa en muchos clubes.

Sí, pero creo que es por falta de formación. Muchas veces no somos conscientes de la importancia que tenemos los adultos, tanto entrenadores como padres o psicólogos. En esto ayudan mucho las políticas de club que no sólo premian el hecho de quedar primero. Aunque a veces se confunden las cosas, porque estoy convencido de que trabajando en valores también hay muchas opciones de ganar. Lo único que, a lo mejor, este triunfo llega tras unos años trabajados. Como todo lo difícil, siempre es a largo plazo.

¿Ha visto a niños dejar el deporte por exceso de presión?

Ha pasado, pasa y pasará. Igual que una persona puede dejar su puesto de trabajo por exceso de presión. Con la psicología del deporte podemos aportar mucho, ya que, trabajando desde la base, uno de los objetivos es prevenir el abandono. Porque el club puede tener el objetivo de ganar, pero el principal es que haya niños haciendo deporte.

¿Es importante que todos los clubs tengan un psicólogo o acceso a un gabinete especializado?

Es como si me preguntases: ¿sería necesario que los clubs trabajasen con un preparador físico? Pues depende de la importancia que se le dé al tema psicológico o al físico. Desde mi punto de vista, un club tendría que trabajar con preparador físico, psicólogo, fisioterapeuta y nutricionista. Es contradictorio quejarse de los padres, o de que los jugadores no están concentrados si no se trabaja con gente preparada.

¿Qué reputación tiene la psicología deportiva?

Creo que ahora la psicología del deporte ya ha pasado del punto de ser una ciencia muy nueva para establecerse. Pero como en cualquier disciplina, siempre hay que tener en cuenta al profesional. Así como no todos los preparadores físicos son buenos, pasa lo mismo con los psicólogos deportivos. Una cosa que me molesta es que cuando un psicólogo deportivo hace una mala colaboración se critique a la disciplina. Es un error.

Recientemente un árbitro de fútbol de 16 años suspendió un partido porque un niño se puso a llorar por los gritos que profería su padre desde la grada.

No lo sabía. Para solucionar los comportamientos de los padres desde la grada, una medida puede ser la suspensión de los partidos. Ahora bien, no tengo tan claro que la potestad para ello deba recaer en el árbitro. Porque estamos poniendo mucha responsabilidad, a veces, en un chaval joven que no tiene que saberla gestionar. Se deberían establecer unas normas y que los partidos los suspendiera el club. Después, el tema de la relación entre ese padre y ese hijo, evidentemente se tiene que trabajar.

Se viven episodios de violencia en el fútbol. ¿Es más habitual que en el resto de disciplinas?

No nos tenemos que quedar sólo con lo que vemos. En tenis no ves a ningún padre armar lío en la grada pero después, en la relación con su hijo, antes y después de la competición, habría cosas que trabajar. Lo que pasa en el fútbol es un tema cultural que viene de lejos y también se debe a una falta de formación, como en todos los deportes. Un padre haciendo comentarios desafortunados antes o después de un partido también puede hacer daño al niño. Hay muchos padres ejemplares. A veces los metemos a todos en el mismo saco.

¿Qué cuota de responsabilidad tenemos los medios de comunicación?

El medio de comunicación tiene que vender, y muchas veces vende más algo sensacionalista, que algo que no lo es. Creo que no se promueve lo que se debería sobre los valores de los deportistas de élite. La gran mayoría tienen muchas virtudes, pero sólo nos quedamos con el que gana o con el que tiene el mejor coche. Los medios tienen una responsabilidad social. Encontrar el equilibrio entre eso, lo que es noticia y lo que vende, es complicado.