2.000 musulmanes condenan en Arona el terrorismo en la despedida del Ramadán

La comunidad musulmana del sur de Tenerife celebró en la mañana de ayer el final del Ramadán, y lo hizo condenando los actos de terrorismo que se suceden a lo largo de toda la geografía mundial. El presidente de la Federación Islámica de Canarias e imán de la mezquita de Adeje, Tijani El Bouji, indicó que, "lamentablemente", estos atentados "son perpetrados en nombre de nuestra religión", aunque, "en realidad, no tienen nada que ver con la verdadera esencia del Islam".

Durante el acto que tuvo lugar en el campo de fútbol anexo al estadio Antonio Domínguez de Los Cristianos (Arona), y en el que se dieron cita unos 2.000 musulmanes, El Bouji indicó que "desgraciadamente la humanidad está sufriendo a causa del terrorismo, de la violencia entre una misma especie hasta en los lugares más recónditos del mundo, y no solo en Occidente". Por ello, condenó y rechazó, en nombre de todas los asistentes, "cualquier expresión de terrorismo bajo cualquier nombre y contra cualquier colectivo". "Nosotros no sembramos el odio y no animamos ni llamamos al conflicto social", sentenció el musulmán, quien recordó que "nuestro saludo es la paz".

El imán del sur de la Isla aseguró que Alá "no estaría en absoluto de acuerdo con estos sucesos, que tachan y perjudican al Islam, echando a perder un largo trabajo conseguido con convivencia, entendimiento y diálogo". Del mismo modo, animó a los musulmanes para que "no permitáis que os fraccionen y segmenten por cuestión de etnia o religión". Por último, tuvo un momento de recuerdo para las víctimas de atentados como los de "Londres o Quebec, así como para los de Palestina, Bimania, Siria, Libia, Yemen o Irak, víctimas del olvido y el silencio mundial", aseguró.

Día de paz y conciliación

En su intervención, el presidente de la Federación Islámica de Canarias indicó que este acto multitudinario se celebraba en un "día de conciliación y no de enemistad" y animó al público a dar continuidad a las buenas obras después del Ramadán, "reconciliando a los adversarios y auxiliando a los más desfavorecidos". Esta declaración de intenciones fue realizada ante una masiva asistencia de fieles para celebrar el final del Ramadán, el mes de ayuno que celebran los musulmanes a lo largo de todo el mundo. Por primera vez, este acto reunió a los creyentes de hasta diez mezquitas del sur de Tenerife que, hasta ahora, celebraban este día por separado. Tijani El Bouji explicó que "hace unos meses, comenzamos a plantearnos la posibilidad de realizar un rezo común y decidimos hacerlo en Arona porque es el único municipio canario en el que existen cuatro mezquitas".

De este modo, la jornada de ayer dio comienzo a las ocho de la mañana, cuando se llevó a cabo el agradecimiento a Alá por haber ayudado a los musulmanes durante el mes de ayuno. Una hora más tarde, a las nueve, dio comienzo la parte central del acto, en el que llevó a cabo un rezo en árabe y español, durante el cual El Bouji condenó los actos de terrorismo: "Teníamos que aprovechar para transmitir este mensaje porque había muchas personas reunidas y teníamos que dejar claro cuál es nuestro pensamiento al respecto". A continuación, se organizó una comida sencilla a la que también acudieron representantes de los ayuntamientos de Adeje, Arona y Guía de Isora, a los que el organizador aprovechó para agradecer la predisposición de las autoridades para hacer realidad este acto.

Tijani El Bouji indicó que, para los musulmanes, el acto final del Ramadán supone toda una celebración, en la que agradecen a Alá la ayuda recibida durante el mes de ayuno. "Para nosotros es un día de alegría, en el que cambiamos nuestra rutina, y en el que tenemos la oportunidad de reencontrarnos con viejos amigos y conocer a personas nuevas", indica el presidente de la Federación Islámica de Canarias. No obstante, añadió que "aunque estamos muy alegres durante ese día, en nuestro pensamiento siempre están los más desfavorecidos" y, por esa razón, cuentan con la tradición de que cada una de las personas que acuda a este rezo entregue cinco euros con los que ayudar a los más necesitados de la zona en la que viven.

Tijani El Bouji añadió, asimismo, que el objetivo ahora se centra en poder organizar este gran acto cada año. "Estamos muy contentos por cómo ha salido todo, pero queremos que el próximo año sea aún mejor y por eso no vamos a dejar de trabajar para que las diez mezquitas del sur de Tenerife se puedan reunir cada año", sentenció ayer.