E3 2017: locos por los juegos

Para los que no lo sepan, el E3 -Electronic Entertainment Expo- es el mayor evento del planeta en el sector de los videojuegos. La multimillonaria industria del entretenimiento digital se junta cada año en la ciudad de Los Ángeles para mostrar al mundo cuáles son las novedades que llegarán al mercado a lo largo de los próximos años. Y en la edición de este 2017 ha habido dos protagonistas: Microsoft, que ha presentado la próxima generación de su consola Xbox y la realidad virtual, una tecnología de videojuegos que ha ido creciendo poco a poco pero que este año ha explotado del todo.

La Xbox One X es la principal novedad en lo que a nuevos dispositivos de videojuegos se refiere. Anunciada por Microsoft como "la consola de videojuegos más potente del mundo", la nueva sobremesa del gigante de Redmond es la primera que ofrecerá videojuegos con resolución 4K nativa. Además, quienes compren la consola de Microsoft podrán disfrutar de una tecnología sonora auditiva ya que Dolby y Plantronics anunciaron los primeros auriculares del mundo con tecnología Dolby Atmos, que estarán disponibles por ahora solo para la Xbox One -en todas sus versiones- y ordenadores con Windows 10.

Por su parte PlayStation -que poco antes del evento anunció que ya ha vendido más de 60 millones de su PlayStation 4- mostró numerosas novedades de cara al próximo ejercicio, centradas todas ellas en los videojuegos. Secuelas de sus aclamados Uncharted o el magistral Horizon Zero Dawn llegarán próximamente junto con otros títulos exclusivos de la compañía, como el nuevo God of War o la reedición y actualización de un histórico: Shadow of the Colossus.

Aunque donde más hincapié ha hecho el gigante japonés ha sido en la realidad virtual. La única plataforma de videojuegos que está apostando por esta tecnología es la PlayStation -además del PC- y en este E3 se anunció que superventas como T he Elder Scrolls V: Skyrim de Bethesda o el Final Fantasy XV de Square Enix se podrán jugar pronto con el sistema de realidad virtual PlayStation VR.

Quien también ha apostado por la realidad virtual ha sido la compañía norteamericana Intel. El mayor fabricante de procesadores del mundo presentó sus nuevos procesadores Intel Core Serie X y una nueva liga de realidad virtual junto a ESL -la mayor red de competiciones de videojuegos del mundo- y Oculus. El resultado es la Liga VR Challenger.

Nintendo llevó por primera vez a un E3 su nueva Switch, y se quedó con parte del protagonismo sin despeinarse. Títulos como ARMS, Pokkén Tournament DX -el primer título de Pokémon para la Switch- y el esperadísimo Splatoon 2 llenaron a rebosar el estand de la compañía japonesa que también avisó de que queda mucho por llegar.

Y por supuesto, también se vieron los próximos FIFA -con Cristiano Ronaldo de protagonista-, Destiny, Far Cry, Assassin's Creed... Ufff. Tenemos trabajo por delante.