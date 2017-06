La ONCE rinde homenaje a la sociedad canaria por su gran solidaridad

La ONCE reconoció ayer la solidaridad de la sociedad canaria con la entrega de los Premios Solidarios ONCE Canarias 2017 a CEAR Comisión Española de Ayuda al Refugiado, La Caja de Pandora de La Diez Gestiona Radio, Óscar Gutiérrez, Carrefour y AENA, Aeropuerto Tenerife Sur. El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo; la vicepresidenta del Parlamento, Cristina Tavio; la consejera de Gobierno Abierto, Acción Social y Atención Ciudadana del Cabildo, Coromoto Yanes; y la vicepresidenta del Consejo General de la ONCE, Patricia Sanz, entregaron los galardones.