Una policía amamanta a un bebé rechazado por su madre

"Al escuchar que la niña lloraba cada vez más entendí que tenía hambre y su padre no podía calmarla. Como soy madre de un bebé de once meses entiendo la situación, la cual me conmovió y estremeció. Al ser mi bebé lactante me ofrecí rápidamente a darle el pecho a la bebé", explica Mónica Quijón, una policía que se ha convertido en toda una heroína.



La agente que trabaja en la Comisaría 2° de la ciudad argentina de Esquel, se convirtió en la protagonista de esta historia cuando el pasado sábado auxilió al padre de la recién nacida que hacía más de seis horas que no recibía alimento.



Según Quijón relató al diario Clarín, un hombre llegó alrededor de las 23.20 del pasado sábado a la comisaría. Estaba acompañado por su hermana y traía en brazos al bebé. La mujer, Lorena Domínguez, denunció a su cuñada por negarse a alimentar a su sobrina "naturalmente".





Ante los llantos incesables del bebé,quiso calmarla. "Al escuchar que la niña lloraba cada vez más entendí que tenía hambre y su padre no podía calmarla. Como soy madre de un bebé de 11 meses entiendo la situación, la cual me conmovió y estremeció. Al ser mi bebé lactante me ofrecí rápidamente a darle el pecho a la bebé".El padre y la tía se mostraron sorprendidos. "Sin duda alguna la dejaron en mis brazos para que pudiera ser amamantada por mí.relató Quijón.de los pechos de la policía "hasta quedar complementa dormida. Me emocionó mucho y como madre que soy no podías dejarla así", concluye la agente. Y es que el instinto maternal supera toda línea sanguínea.