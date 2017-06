La actividad de los quirófanos de las Islas sube un 7,4% de enero a marzo

Los hospitales del Servicio Canario de la Salud (SCS) han realizado en el primer trimestre del año un total de 23.184 intervenciones quirúrgicas, un 7,4% más que en el mismo período de 2016, que se concretan en 1.612 intervenciones más, según ha informado el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar.

El nacionalista ha explicado que durante este año se ha potenciado la cirugía mayor ambulatoria mediante la puesta en marcha del Programa CMA 24, que amplía el periodo de observación de los pacientes intervenidos, permitiendo así un mayor rendimiento quirúrgico.

Entre los meses de enero a marzo de este año, la actividad en cirugía ambulatoria programada ha experimentado un aumento de un 10,38% , al pasar de 9.612 intervenciones realizadas en el primer trimestre de 2016 a las 10.610 del mismo período del presente año, concretó Baltar.

Asimismo, señaló que entre enero y marzo se han realizado 34.042 consultas más que en el mismo período del año pasado, al pasar de 799.400 del primer trimestre de 2016 a las 822.242 consultas registradas en el primer semestre de este año. Igualmente, destacó que se ha realizado un esfuerzo importante por parte de los profesionales para avanzar en la realización de las pruebas diagnósticas, de modo que en el primer semestre de este año se han realizado 66.667 ecografías, 9.647 mamografías, 6.652 resonancias magnéticas y 38.148 TAC.

El consejero resaltó que esta actividad de pruebas diagnósticas se ha realizado también durante los fines de semana en horario de 08.00 a 18.00 horas, en los que se ha logrado realizar 1.039 estudios, de los cuales 215 han sido resonancias y 824 TAC. El personal que ha estado destinado a las unidades de los fines de semana ha sido: tres técnicos, tres enfermeros, dos auxiliares de enfermería y tres radiólogos.

Tras realizar el balance de actividad del primer trimestre, el consejero expuso que el Servicio Canario de la Salud está realizando un "importante esfuerzo" para mejorar el proceso de análisis de los sistemas de información, que en 2016 experimentaron a nivel nacional un cambio en la codificación de las enfermedades, pasando de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 9) a la CIE-10-ES, que ha supuesto una modificación "radical" del sistema de codificación, apuntó Baltar.

En este sentido, quiso recordar que la CIE 9 "contaba con 14.000 códigos diagnósticos y 4.000 de procedimientos y la CIE-10-ES consta de 72.769 códigos diagnósticos y 72.769 de procedimientos, modificándose totalmente la lógica de construcción de los códigos, sobre todo en los procedimientos, lo que implica, entre otras cosas, reestructurar los sistemas de información".

José Manuel Baltar precisó que en enero se detectó un error debido a este cambio de codificación, pero aclaró que esta incidencia "no afectó a la atención de los pacientes, que siguieron registrados en las listas de espera hospitalarias, aunque no se reflejaran en la explotación estadística". Por este motivo, agregó, "se ha decidido no publicar ningún dato hasta la finalización del informe y las pertinentes modificaciones".