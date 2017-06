El STEC amenaza con movilizaciones si no se vuelve a las 18 horas lectivas

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STEC) amenazó ayer con movilizar a los profesores el próximo curso si la Consejería de Educación no retoma el horario de 18 horas lectivas semanales en las enseñanzas de Secundaria, Régimen Especial y de Educación de Adultos. "Si el Gobierno canario no abre negociaciones inmediatas sobre esta cuestión no traeremos más firmas, sino a los docentes a la puerta de la Consejería", advirtió el portavoz del sindicato, Fernando Pellicer, durante la entrega de 3.500 firmas, que se suman a las 5.000 recogidas el anterior curso escolar, para demandar la vuelta a las 18 horas lectivas (ampliadas a 20 desde 2012).

El sindicato considera que es el horario "más adecuado, equitativo y pedagógicamente conveniente", tanto para el profesorado como para el alumnado, y con esta nueva entrega, el STEC alcanza la cifra de 8.500 firmas. El horario de 18 horas lectivas y 24 horas de permanencia en los centros educativos era el establecido por ley con anterioridad al comienzo de la crisis, y en 2012, la Consejería modificó la jornada del profesorado para elevar hasta 20 el número de horas lectivas, aduciendo que estaba obligada a cumplir el Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, que establece medidas de recorte en el ámbito educativo.

"La Consejería de Educación en Canarias se mostró como un alumno aventajado de las políticas de austeridad neoliberales y fue más allá, al aumentar también las horas de permanencia en el centro de trabajo de 24 a 26, cuestión esta última que no estaba en el citado Real Decreto", señala STEC-IC.

Estas dos medidas combinadas trajeron consecuencias "nefastas" para la comunidad educativa, como la reducción de la plantilla docente en casi 1000 profesores, el aumento de la ratio alumno/profesor hasta situarse ampliamente por encima de la media estatal, el aumento "desproporcionado" de las tareas burocráticas que el profesorado debe solventar, el incremento del paro entre los interinos y sustitutos, la dificultad para atender la diversidad de situaciones de aprendizaje o la atención personalizada dentro del aula.

El STEC-IC dice que la reclamación se hace ahora debido a la buena marcha de la economía canaria y la estabilidad presupuestaria, según han expuesto desde la Comunidad Autónoma en las últimas semanas. Desde el STEC-IC demandan también la reducción de la jornada lectiva para los docentes de las etapas de Infantil y Primaria y la contratación de más profesorado para suplir la diferencia de 2.000 docentes existente en Canarias respecto a la media estatal. Además, apunta que hay comunidades autónomas que ya han dado este paso al considerar como lectivas las horas de guardia.

Ya en 2012, el STEC presentó una propuesta en este sentido, "demostrando que hay un camino legal que se puede transitar para alcanzar este objetivo, pero, lamentablemente, dicha propuesta fue desestimada sin argumento creíble alguno". Por ello, insta a los responsables de la Consejería de Educación "a mirar por el futuro y por el presente y restablecer una carga horaria adecuada a las circunstancias actuales que desahoguen al profesorado y mejoren la calidad educativa".