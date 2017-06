Los 'Halcones' del 462 Escuadrón del Ala 46 de Gando cumplen 40.000 horas de vuelo

Los F-18 del Ala 46 de Gando, en Gran Canaria, más conocidos como los Halcones, acaban de cumplir las 40.000 horas de vuelo. Todo un éxito de mecánicos y tripulaciones que tiene a punto sus máquinas para cumplir las misiones encomendadas, entre ellas la defensa aérea del archipiélago canario. Para ello, hay un avión en servicio de alerta H24, los 365 días del año.

Los primeros Mc Donnell Douglas F-18 Hornet (C.15), denominación del Ejército del Aire, llegaron en 1999 para sustituir a los Mirage F-1, que pasaron destinados a la base aérea de Los Llanos, en Albacete.

La unidad depende operativamente del Mando Aéreo de Combate (Macom) y orgánicamente del Mando Aéreo de Canarias (Macan) y su lema expresa claramente los elementos con los que convive, Arena, Mar y Viento. El acto principal se llevó a cabo el 9 de junio. Los aviones F-18, un total de 24, fueron adquiridos a la Us Navy y al US Marine Corps. Sin embargo, en la actualidad solo quedan 20. Tres se perdieron en diversos accidentes y uno fue retirado por daños. No obstante, pese a contar con menos aeronaves, los pilotos del escuadrón siguen volando un mínimo de 180 horas anuales, de manera que su grado de operatividad se mantiene dentro de los estándares requeridos tanto por el propio Ejército del Aire como por la OTAN. Los F-18 del Ala 46 han intervenido en todos los ejercicios DACT (Dissimilar Air Combat Training) que se celebran anualmente en Canarias. La media de edad de las tripulaciones está en unos 25 años. Son en su gran mayoría oficiales con un alto nivel de exigencia aeronáutica, lo que los convierte en un valor añadido para el escuadrón.