"Ha costado, pero no me he matado", dice la mejor alumna de la EBAU

La estudiante grancanaria Elena Fuente González, de 18 años, podría presumir desde este jueves 15 de junio de ser la mejor alumna de la nueva selectividad, la EBAU, con una puntuación de 14 sobre 14, pero ella asegura que solo es fruto del trabajo constante: "Me ha costado, pero no me he matado".

Con las competencias de educación distribuidas en 17 autonomías, es difícil corroborar si hay alumnos que igualen su expediente, pero esta joven aspirante a médica puede estar segura de que ninguno lo rebasa: su calificación es la máxima que se puede lograr en España.

De hecho, para conseguir semejante nota, hay que cumplir tres condiciones: terminar con un 10 todas las asignaturas de primero y segundo de Bachillerato, sacar un 10 en los cuatro exámenes obligatorios de la EBAU y lograr de nuevo la máxima puntuación en las dos pruebas optativas (en su caso Matemáticas y Química).

Elena Fuente reconoce que se puso nerviosa en el primer examen, el de Lengua -según ella, la materia que "peor" se le da-, pero que lo resolvió con una tila y echando un vistazo a su alrededor, lo que le permitió comprobar que todos los demás jóvenes que se examinaban con ella también empezaban inquietos la nueva selectividad.

La alumna grancanaria acaba de completar su educación básica y el Bachillerato en el colegio Hispano Inglés de Las Palmas de Gran Canaria, un centro donde los alumnos estudian desde Infantil dos currículos a la vez (el obligatorio en el Reino Unido y el oficial en España) y en al menos tres idiomas (español, inglés y alemán).

"Quizás todo ese trabajo me ha dado la capacidad ir siempre a más y de adquirir rutinas de estudio, porque siempre estamos con exámenes", asegura esta joven, que en los próximos días se matriculará en la Facultad de Medicina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, porque quiere estudiar la carrera "en casa".

Más adelante, sí tiene claro que optará completar su formación en el extranjero "con un Eramus o un Séneca" y con la especialidad.

En su caso, conseguir el expediente perfecto no le ha supuesto renunciar al tiempo libro. Elena Fuente asegura que el grueso de su preparación procede de las propias clases que recibe en el colegio (en horario de mañana y tarde), lo que le permite dedicar el resto del día a perfeccionar el alemán en la Escuela de Idiomas y a disfrutar de la natación (hizo durante años sincronizada) y el surf.

En cuanto empiece el verano, se irá de Interrail por Europa con varios compañeros de clase, posiblemente disfrute en familia de un crucero y luego se marchará a Londres. "A mejorar el inglés", dice.

El día que comience las clases en la universidad, probablemente se encuentre con la número 2 de la promoción en la provincia, Zaida María Rodríguez Pérez, del instituto de Secundaria de Bañaderos, que también ha expresado a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) su deseo de matricularse en su Facultad de Medicina.

Como Elena, Zaida María terminó todas las asignaturas de Bachillerato con dieces y sacó la máxima puntuación en los cuatro exámenes de la fase general de la EBAU. En la específica, le pusieron un 9,90 en Biología y un 8,60 en Química, pero ella no tira la toalla y piensa reclamar, según ha informado la ULPGC.