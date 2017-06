Un 43 % de los canarios ha conducido borracho y un 27 %, drogado

Un 43 % de conductores de entre 18 y 50 años reconoce en Canarias haber conducido bajo los efectos del alcohol y un 27 % admite haberlo hecho tras consumir drogas como el cannabis y la cocaína, según un estudio efectuado por la Fundación Mapfre Guanarteme a partir de 400 encuestas.

Se trata de un porcentaje "importante", según el director técnico de la Fundación Ayuda Contra la Drogadicción, Eusebio Megías, y el responsable de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación Mapfre, Jesús Monclús, quienes han presentado hoy el estudio "Uso de drogas y conducción en Canarias" y han concluido en la necesidad de incidir en la educación para lograr "cero" accidentes y víctimas mortales.

En la importancia de la educación también han hecho hincapié la jefa provincial de Tráfico, Eva Canitrot, y la fiscal delegada de Seguridad Vial de Las Palmas, Cecilia Acebal, quienes han coincidido en el valor de este tipo de estudios, porque permiten ahondar en las causas que generan los accidentes para su prevención.

Canitrot ha informado de que, en la UE, el 25% de las muertes en carretera están relacionadas con el alcohol y ha recordado que el pasado año en España dieron positivo 100.000 personas en los controles de alcohol y droga efectuados en las vías interurbanas.

Ha enfatizado que la conducción entraña riesgos y hay que estar en "plenas facultades" para ponerse al volante y no se puede ingerir ni alcohol ni drogas ni permitir que un conocido lo haga en esas circunstancias, cuando además el consumo de estas sustancias se relaciona con un mayor número de accidentes y más letales.

La fiscal Cecilia Acebal ha incidido en que el control sobre el consumo de drogas es esencial y que estas sustancias hay que evitarlas no porque existe una sanción o una pena, sino por el riesgo que entrañan no solo para uno mismo, sino para terceras personas, al tiempo que ha hecho hincapié en que los medios de vigilancia son fundamentales para que esas conductas no queden impunes.

Monclús ha destacado que, después de una década "maravillosa" en la que se logró reducir a la mitad los accidentes de tráfico en España, se ha advertido en los últimos tres años un repunte en los siniestros y en los heridos de carácter grave, que ha asociado con la mejoría económica que se ha producido.

Según los datos facilitados por Canitrot, en lo que va de año en la provincia de Las Palmas han fallecido 12 personas en accidentes de tráfico, cuatro más que en el mismo periodo del año anterior.

Del estudio realizado en Canarias se desprende que la mayoría de los encuestados en los últimos seis meses "nunca" ha conducido bajo los efectos drogas, pero existen actitudes en minorías que preocupan, ha señalado Mugía.

Así, 6 de cada 10 de los participantes en las encuestas efectuadas declaró haberse subido en los últimos seis meses a un vehículo cuyo conductor había bebido alcohol y más del 30 % con conductores que habían consumido porros, cocaína o pastillas.

Monclús además ha resaltado que entre el 15 y el 20 por ciento de los encuestados minimiza el valor de la prevención por entender que los riesgos existen y son inevitables.

El estudio refleja que una parte de la población encuestada relativiza el consumo de alcohol como factor de alto riesgo, pues un 17 % cree que esta sustancia apenas lo "aumenta algo" y un 16 % ve normal que se beba o consuma drogas aunque se tenga que conducir.

También pone de manifiesto que existen minorías que declaran "saber" lo que pueden consumir (un 13 %), que se muestran seguras de sus límites (un 12 %) o que dicen conocer cómo contrarrestar los efectos de este tipo de sustancias y creen que no tiene que acudir a la abstención absoluta (un 11 %).