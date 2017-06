Educación recolocará al personal de los comedores que pasen a ser de catering

Los sindicatos han llamado a una huelga el próximo jueves al personal de los comedores escolares dependientes de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias alegando la "privatización" del servicio y con el temor de la pérdida de puestos de trabajo. Al respecto, el director general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, Rafael Bailón, descarta que desde la Administración se persiga ese objetivo y asegura que la intención es mantener los puestos de trabajo.

"Hay otros centros con comedor escolar de gestión directa que necesitan más personal y la idea es que redirigirlos de tal manera que se pueda aumentar el número de comensales en aquellos colegios en los que haya más demanda", afirma Rafael Bailón, quien recuerda que ya antes del anuncio de la movilización por parte de la representación sindical "la Consejería ya trabajaba en la apertura de listas de empleo para cubrir la necesidad de más plantilla en el servicio".

En ese sentido, el director general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa informa de que el personal que trabaja en los comedores escolares de gestión directa en el Archipiélago se sitúa en torno a 1.800 trabajadores, entre todas las categorías que prestan su función en el servicio. A pesar de que admite que el número "se ha reducido en los últimos años", Rafael Bailón aclara que "la disminución obedece a las jubilaciones que se han registrado durante varios años y que no pudieron ser sustituidas por los recortes derivados de la normativa estatal de contención del gasto público".

En cualquier caso, el director general insiste en que desde la Administración educativa no hay intención de derivar el servicio a la gestión a través de catering y asegura que "los diferentes planes que se están llevando a cabo así lo demuestran". Por ello, reconoce que "llama mucho la atención" la convocatoria de este paro, aunque sostiene que se trata de un intento de "hacer general una situación particular".

Al respecto, informa de que "en algunos centros escolares de Canarias se ha decidido modificar el modelo de gestión, de directa a catering, tras detectar un mal funcionamiento" y puntualiza que "esta decisión, que toman los consejos escolares de los propios centros educativos, llega tras un proceso de intentar reconducir el servicio".

Según sus palabras, cuando se detecta algún injerencia en el servicio de un comedor escolar en concreto, a través de los propios trabajadores o el equipo directivo del colegio o incluso "al recibir quejas por parte de los padres", se inicia un procedimiento para detectar los errores que se están produciendo y, en su caso, un intento de mediación que concluye con un compromiso de reconducir la situación.

"Este proceso camina al menos durante un curso, como es el caso de los comedores afectados en este momento", explica Bailón quien comenta que "en cualquier caso, la última decisión siempre la tienen los miembros del consejo escolar del centro y con el visto bueno de la asociación de padres y madres". De hecho, aclara que siempre que se propone la apertura de un comedor escolar en un colegio determinado, tanto la solicitud como el modelo a seguir en su gestión, es competencia de su consejo escolar.

Bailón explica que hace apenas dos años, otros cuatro colegios tuvieron "los mismos problemas y se derivó la gestión, aunque no se hizo tanto ruido". "Se entienden las circunstancias particulares de cada caso pero no se puede generalizar diciendo que es una tendencia a la privatización porque no es así".

Entre los argumentos que emplea el director general se encuentran algunas de las acciones que desempeña la Consejería canaria de Educación relacionadas con el servicio, entre las que cita la línea de subvenciones para los comensales, los planes de nutrición o el control de la alimentación de los comedores. Además, explica que en el presente curso hay un total de 478 centros educativos con comedor, de los que 153 son de gestión directa o mixta y el resto, 325, desempeñan su función a través de la contratación de un catering.

En ese sentido, el responsable de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa del Ejecutivo regional señala que precisamente por las dificultades para completar la plantilla derivadas de la política de recortes, la mayor parte de los comedores escolares creados durante los últimos años funcionan a través de catering. "Ante la necesidad de este servicio, entendíamos que no podíamos dejar de ofrecerlo a pesar de las trabas por lo que se propuso a los consejos escolares que se abrieran a través de catering", comenta Rafael Bailón.



Recuperación de las cocinas



Entre los argumentos empleados por el director general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, Rafael Bailón, para defenderse de las acusaciones de privatización del servicio de comedor escolar, alude a la puesta en marcha de un plan de análisis de infraestructuras de los centros escolares para "ver la posibilidad de recuperar las cocinas en aquellos en los que exista para poder ofrecer el servicio de manera directa o bien la posibilidad de adecuar un espacio para ese fin". De esta manera, Bailón insiste en que la Consejería de Educación "no solo no rechaza la gestión directa sino que trata de impulsarla", objetivo en el que se enmarcan algunas acciones concretas en materia de la alimentación y la nutrición que reciben los estudiantes.

En cualquier caso, el responsable del servicio en la Administración educativa insiste en que "tampoco se puede criminalizar a las empresas que prestan el servicio de catering a los comedores escolares" y asegura que "pasan controles exigentes de la alimentación que sirven". "Además, la información que nos llega desde los equipos directivos de los propios centros educativos es positiva", insiste antes de aclarar que "en el caso de que alguno no esté satisfecho con la empresa contratada, inician el trámite para cambiarla, siempre desde el acuerdo del consejo escolar".