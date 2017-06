Lorca, el primer capítulo de la EBAU

La Casa de Bernarda Alb a es probablemente uno de esos libros fijos en la programación de la asignatura de Lengua y Literatura de los institutos. Por eso, ayer cuando los más de 3.000 estudiantes de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se enfrentaron al primer examen de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) respiraron aliviados al comprobar un fragmento de la obra de Federico García Lorca. "Era fácil porque es uno de los autores que hemos trabajado", confirmaron algunos de los alumnos al término del primero de los exámenes que realizarán a lo largo de esta semana en el Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna (ULL).

Para aquellos a los que la historia de Adela, la protagonista del libro de Lorca, no resultara atrayente, les quedaba la segunda opción gracias a un texto periodístico de opinión publicado por Víctor Lapuente en El País y que versaba sobre la situación de riesgo y pobreza que atraviesa la infancia, No es país para niños. Uno y otro sirvieron para arrancar la nueva Prueba de Acceso a la Universidad en la Comunidad Autónoma, un procedimiento modificado por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). "Cambia el nombre y poco más porque al final las diferencias no son sustanciales a pesar de toda la polémica", admitió el vicerrector de Estudiantes de la institución académica, José Manuel García Fraga.

Al menos la situación en los pasillos de las diferentes facultades del Campus de Guajara era prácticamente idéntica a la de años anteriores con la PAU o incluso con la ya más vieja Selectividad: nervios, carreras, repasos de última hora y más nervios. Poco antes de las nueve de la mañana y con el Documento Nacional de Identidad (DNI) como un miembro más del cuerpo, los estudiantes ya se arremolinaban en la puerta del aula en la que estrenarían un futuro.

De la importancia de estos exámenes también son conscientes los jóvenes, cuestión que se deja ver según el vicerrector de Estudiantes de la ULL en que "desde temprano ya estaban en el Campus buscando su aula". De ahí también el nerviosismo, una situación que se encargó de paliar José Arteaga, coordinador de la primera prueba del día y que incluso contó algunos chistes a los jóvenes para relajar el ambiente.

"Sí estaba nerviosa, por supuesto", comentó una de las alumnas, Laura Peña, quien argumentó que "suspender implica al menos tener que volver a estudiar para los exámenes de julio". La joven, que confía en obtener una calificación suficiente para matricularse en el grado de Contabilidad, se mostró contenta al menos con lo realizado durante el primer examen "porque era uno de los autores que más mejor me sabía".

De hecho, Laura explica que la preocupación le llega con otras dos materias: Historia, que le da "respeto porque es más amplia para estudiar", y Matemáticas, porque afirmó no recordar bien todo lo incluido en el temario durante el primer trimestre. Por eso, con la intención de rascar algunas décimas más en la calificación global, se presentará una de las optativas.

Cabe recordar que desde la modificación de las pruebas auspiciada por la Ley Orgánica de Educación (LOE), la prueba se divide en dos fases, una general para todos los estudiantes y otra específica en la que solo se inscriben aquellos estudiantes que deseen subir nota con asignaturas optativas y ponderada en función del grado para el que opte el alumno. Es además en esta segunda fase a la que se presentan los jóvenes que ya hayan realizado los exámenes con anterioridad o los estudiantes de ciclo superior de Formación Profesional.

En cualquier caso, la nota final resulta de la ponderación junto la calificación global de la etapa de Bachiller (un 60%), y la obtenida al término de esta semana (40%). "Saldrán entonces a quemar Santa Cruz o La Laguna para celebrarlo", bromeó Arteaga en su afán de relajar a los estudiantes al inicio de la prueba de Lengua.

No hay nada, no obstante, que afloje más los nervios que ir preparado especialmente tras los vaivenes en la organización de la prueba. En ese sentido, el vicerrector de Estudiantes de la Universidad de La Laguna recordó que "hasta diciembre el Ministerio de Educación no sacó la orden que regula las pruebas, por lo que el Gobierno de Canarias no pudo dar las instrucciones hasta febrero".

Esta incertidumbre planeó durante docentes y alumnos de Bachillerato durante todo el curso escolar, aunque según afirmó uno de los examinados, Joel Padilla, "al final los profesores han podido ir diciendo cómo iban a ser los exámenes". El estudiante del IES El Chapatal, en Santa Cruz de Tenerife y que aspira a estudiar el grado de Diseño en la propia institución lagunera, reconoció que "a pesar de los nervios el primer examen resultó bastante fácil".

La misma percepción demostró la joven Annia Padrón, del IES Tomás Iriarte. "Pensé que iba a ser más difícil", manifestó antes de admitir que precisamente Literatura es una de las materias que más le cuesta.

Por ello, después de tranquilizarse con la primera prueba de fuego, la joven estudiante admitió que "ayuda a enfrentarse al resto de los exámenes", sobre todo porque Annia confía en obtener suficiente calificación como para inscribirse en el grado de Enfermería, uno de los que habitualmente registran una nota de corte más alta. Esta incógnita se desvelará en una semana, puesto que tanto ella como el resto de los 4.478 estudiantes que realizan esta semana los exámenes conocerán el resultado el próximo 14 de junio.

Los cambios

El cambio más sustancial respecto al procedimiento anterior consiste en que en la PAU, cada estudiante podía elegir la cuarta asignatura de la que se examinaba, de entre las disponibles en su modalidad. Ahora están predefinidas, por lo que en esta fase todos los exámenes son obligatorios. En la fase opcional varía el número de asignaturas, que actualmente asciende a trece y se corresponden con los cambios en el currículo que ha experimentado el Bachillerato con la entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

Así, ayer la jornada inicial de exámenes se compuso por asignaturas obligatorias para todo el alumnado, independientemente de cual haya sido su opción de Bachillerato: Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera (a elegir entre inglés, francés, italiano o alemán) y, para finalizar, Historia de España.

La primera tanda de exámenes del hoy abarca las materias obligatorias de modalidad, que cada estudiante deberá realizar de manera ineludible según haya sido su opción de Bachillerato, y que incluye las materias Matemáticas II para el alumnado de la opción de Ciencia, Matemáticas Aplicadas a las Ciencia Sociales para el itinerario de Humanidades de la modalidad de Humanidades y Ciencia Sociales; Latín II para quienes cursaron el itinerario de Humanidades de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, y Fundamentos del Arte II para el alumnado de la modalidad de Artes.

A partir de aquí, el resto de exámenes disponibles corresponden a la parte opcional de la EBAU, y será de carácter voluntario. Cada uno de los estudiantes podrá presentarse hasta a cuatro de estas pruebas, independientemente de si llegó a cursar estas asignaturas o no, y de ellos solamente le contabilizarán los dos con mejor calificación.