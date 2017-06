Nacho Vidal prefiere decir "seres que eligen lo que quieren ser" que "transexual"

El actor porno Nacho Vidal ha dicho este miércoles 7 de junio que no le gusta la palabra "transexual" y que prefiere "seres que eligen lo que quieren ser".



Así lo ha manifestado el actor durante su estancia en Tenerife en el marco del ARN Culture & Business Pride que se desarrolla en Playa de las Américas hasta el 11 de junio.



El festival ha acogido la conferencia "Revolución Transgénero" donde además del actor ha sido uno de los protagonistas.



También estuvieron presentes Violeta Assiego, abogada experta en transexualidad, Eva Pasucal, de la Asociación Chrysalis, y Uge Sangil, de la Asociación Algarabia.



Para Nacho Vidal, su hija Violeta, que nació con un cuerpo de niño, es una niña "feliz a la que le doy amor" y ha relatado que desde el primer momento afrontó la situación de la pequeña, a la que le ha escrito una carta.



Al principio hubo "mucho miedo", puntualizó, pero luego "tiramos para adelante, y cuando tenía siete años sentí que tenía una hija", ha afirmado.



A su juicio, "no hay que luchar por nada sino ser feliz, no hay que luchar contra la gente que no respeta, sino acercarse a la que te quiere".





De camino a Tenerife ???? Hoy asisto ¡ si o si ! a la conferencia "Revolución transgénero" junto a Coreón Dú y la Asociación Chrysallis Afmt www.arnculturepride.es #nachovidal #arn #arona #LGTBIQ Una publicación compartida de Nacho Vidal Oficial (@nachovidalxxx) el 6 de Jun de 2017 a la(s) 8:45 PDT

La opinión de la gente, "no me va a acondicionar", pues "vivimosen lo que dirán y no en lo que nosotros decimos", subrayó Nacho Vidal.El más mediático de las conferencias en el ARN Pride comentó que intenta"en el amor y en la empatía" y criticó las personas que "hacen llorar a los niños", con mensajes que "hace que la libertad de expresión desaparezca".También abogó porque secon una educación en la diversidad."Yoa que entienda ni quiera a mi hija, solo pido que tenga respeto a las personas y sobre a lo que cada uno piense", puntualizó.En cualquier caso, el actor aseguró que tiene una hija "" y a su juicio, no quiere "que se le proteja como transexual, sino como hija".Asimismo, reconoció que se va a enfrentar en breve a una, pues cuando su hija tenga once años, se pregunta "si le dará bloqueadores u hormonas".Nacho Vidal indicó que le gustaría "que su hija sea como quiera ser". "No tiene que vercon sentirte un hombre o ser mujer", concluyó.