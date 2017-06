El anuncio de la discoteca de Benidorn tachado de machista, "una malinterpretación"

La conocida discoteca de primera línea de playa de Benidorm que este lunes 5 de junio hizo viral un anuncio de trabajo por su alto contenido machista ha pedido disculpas a través de las redes sociales y ha aclarado que el mensaje que querían transmitir es de "rechazo a las mujeres maltratadas por sus parejas".

El anuncio, publicado en el perfil de Instagram del encargado de la sala 'Richard New Look', el mediático boxeador y exparticipante de Gran Hermano Julio Granado, decía buscar camareras para la temporada de verano sin "novios enfermos celosos esperándolas a las cinco en la puerta para llevarlas a casa". Además de dejar claro que las aspirantes deben ser mayores de edad, "guapas, con buen físico, mucha experiencia poniendo copas y simpáticas con la gente", aclara después que también deben ser "solteras".

El texto insiste en que no quieren que éstas tengan "rollos ni novios enfermos celosos" y mucho menos "en la barra controlándola" ya que en el caso de ser así el encargado del local avisa de que la chica en cuestión "no trabajaría más y buscaríamos otra nueva". Incluso deja claro que "el que avisa no es traidor: esas son las condiciones, son fáciles y claras. Si a alguna no le gustan, que no haga el casting ni nos haga perder el tiempo".

Tras la publicación del anuncio, éste se viralizó y recibió multitud de comentarios negativos, por lo que la sala 'Richard New Look' ha tenido que salir al paso publicando un comunicado en su perfil de Facebook.

Asimismo, Julio Granado, apodado 'El Feroz', publicó también en su red social un vídeo donde afirma dar una explicación lógica a la polémica: "Si alguna mujer se ha sentido ofendida yo le pido disculpas, pero indirectamente, porque ¿en qué momento les he faltado yo al respeto?", señala en un momento de la grabación. "En cuanto a los tacones , en mi bar mis barras algunas son bastante altas y el uso de las plataformas es para que se les vea mejor, con mejor imagen", añade.