La emotiva carta de despedida de Pelayo Díaz a David Delfín

La muerte de David Delfín ha dejado conmocionado al mundo de la moda y la cultura. Las redes sociales tampoco han permanecido ajenas al fallecimiento del diseñador y se han llenado de mensajes de apoyo a la familia y de recuerdo a su figura. Uno de los más conmovedores ha sido el de Pelayo Díaz, quien fue su pareja sentimental.



El 'influencer' ha elegido Instagram para despedirse de "la persona más maravillosa que he conocido en mi vida". En una emotiva carta, Pelayo expresa el dolor que siente por la muerte de su exnovio y recuerda los momentos que vivieron juntos: "Te vas pero me dejas tantos recuerdos felices, tantas risas juntos, tantas miradas cómplices, tantos viajes, tantos momentos secretos. Siempre tirando de mi mano, siempre abrazándome antes de que te lo pidiera".





"Te voy a recordar siempre, nunca te voy a olvidar Tesoro mío. Mi Teniente, mi Capricho Andaluz, mi Nobody. No encuentro el significado a tanto dolor. No entiendo que sentido puede tener que alguien como tú nos deje tan pronto.. Y cuanto me has enseñado sin que te dieras cuenta pero he tomado nota de todo David", indica la misiva."Cuando hablabas se me paraba el mundo, cuando me tocabas se me paraba el corazón pero cuando me miraste con aquellos ojos por primera vez me robaste el alma David... Te has llevado un buen pedazo de mi contigo, amor de mi vida.Siempre tuyo", concluye. David Delfín murió el pasado sábado en su domicilio de Madrid a los 46 años a causa de un cáncer que le fue diagnosticado en 2016. En abril del año pasado fue operado de tres tumores cerebrales.