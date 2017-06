Una discoteca de Benidorm busca camareras "guapas y sin novios celosos"

Mayores de 18 años, guapas, con buen físico, mucha experiencia poniendo copas, simpáticas con la gente y responsables. Estos son algunos de los requisitos que un conocido local de primera línea de la playa de Benidorm ha impuesto en el casting para seleccionar mujeres para trabajar como camareras y guardarropas todas las noches de la próxima temporada alta. Pero la cosa no acaba ahí. Porque además de determinadas cualidades físicas y de carácter hay otros dos requisitos obligatorios que dejan a uno de piedra: que estén solteras y que trabajen con tacones.

Así publicita en distintas redes sociales un casting para seleccionar personal de cara a la temporada de verano 2017 en el pub Richard New Look, en un mensaje que firma el polémico Julio "el Feroz", famoso por participar en distintos programas de telerrealidad como concursante o contertulio y que ahora ejerce como encargado de este disco-pub. El anuncio, que el local ordenó retirar anoche, ha sido en pocas horas pasto de numerosas críticas por su tono machista, denigrante y ofensivo hacia la mujer, tanto por los requisitos como por el tono en el que se expresa.

"No queremos rollos ni novios enfermos celosos esperandolas a las 5 en la puerta para llevarlas a casa, y muxo menos en la barra controlandola, de ser así no trabajaría más y buscaríamos otra nueva", recoge textualmente el anuncio, que además añade, también de manera textual: "El que avisa no es traidor, esas son las condiciones, son faciles y claras si a alguna no le gustan que no haga el casting ni nos haga perder el tiempo".

El mensaje concluye indicando que las candidatas estarán "obligadas a trabajar en tacones o plataformas" y, aunque no hace alusión a las condiciones laborales o el salario que percibirán, indica que las interesadas contacten con "el Feroz" por privado.

"Está fuera de tono"



Consultado por este diario acerca del tono del mensaje y su contenido, que convierte a la mujer en un reclamo para el propio local, el propietario del establecimiento, Richard Romero, ha afirmado esta mañana desconocer el contenido del mensaje y se ha desvinculado del mismo. Tras poder leerlo en su totalidad, el conocido empresario reconocido que el anuncio traslada "las condiciones de trabajo que se puedan pedir de manera bastante fuerte y fuera de tono", tras lo cual ha asegurado que se había dado orden para que fuera retirado, algo que ya se hizo ayer mismo.

Por último, Richard Romero ha pedido disculpas "si alguien puede haberse sentido ofendido", pero ha asegurado "que el ánimo no era ni mucho menos ofender a nadie. Llevamos más de 20 años en la noche de Benidorm y lo que queremos es trabajar y que la gente se lo pase bien, no buscar malos rollos con nadie", ha agregado.