El Gobierno estudiará la adicción al cannabis en las Islas y su uso terapéutico

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Sanidad, deberá iniciar dos estudios acerca del consumo del cannabis en las Islas así como del uso terapéutico de este producto. Así se acordó ayer en una Proposición no de Ley aprobada en la comisión del área en el Parlamento regional en la que además se reclama al Ejecutivo regional a instar a las Cortes a iniciar la regulación del uso del cannabis, además de solicitar la autorregulación de los clubes y asociaciones de consumidores hasta que haya una normativa específica que les saque del "limbo jurídico".



Precisamente, los portavoces de los grupos parlamentarios, quienes coincidieron en destacar que la propuesta se haya sacado adelante gracias al consenso entre los diputados, mostraron su preocupación por la falta de legislación específica en cuanto al consumo del cannabis, "más allá del autoconsumo y con determinadas condiciones el autocultivo", apuntó el portavoz del grupo socialista, Iñaki Lavandera.



De ahí que la PNL incluya la elevación al Gobierno central de esta propuesta, una cuestión que no contó con el apoyo del PP, cuyo portavoz, Zacarías Gómez, lamentó que la iniciativa "no se ha abordado con suficiente rigor". "Se trata de un asunto que hay que estudiar bien y habría sido conveniente saber qué planteamiento tiene la propia Consejería de Sanidad", añadió el popular.



Precisamente, los diputados del PP en la comisión de Sanidad de la Cámara regional sí apoyaron los puntos de la PNL que llaman a la Administración sanitaria a realizar un informe acerca de la presencia del cannabis entre las adicciones en las Islas así como las políticas de prevención y tratamiento, y otro estudio sobre el uso medicinal del consumo de este tipo de producto. Según recordó la diputada del grupo Podemos María del Río, "ya se han dado pasos en el uso terapéutico del cannabis" pero entendió que "la regulación debería hacerse de manera más integral".



Aludió la diputada a que se calcula que en España alrededor de cuatro millones de personas consumen esta sustancia, de las que en torno a 50.000 lo hacen con un objetivo medicinal. "Siempre desde la perspectiva de que supone un riesgo para la salud de las personas, es necesario regular el consumo para evitar por ejemplo el fraude en las recetas, la adulteración del producto o el mercado negro", sentenció.



Por su parte, la portavoz del grupo nacionalista, Elena Luis, entendió que "es imprescindible que las políticas vayan encaminadas a reducir los riesgos de esta sustancia" y apuntó que "otras comunidades autónomas ya han iniciado regulaciones de este tipo".



Entre las principales cuestiones que preocupan a los grupos proponentes está la "indefensión jurídica" en la que se ven inmersos los clubes y asociaciones de consumidores, que según Luis alcanzan en las Islas un total de 124 organismos.



Así, Lavandera entendió que "los propios clubes y asociaciones tienen problemas y trabas sobre todo cuando se trata de sus propias plantaciones" añadió que, incluso cuando se ha abierto la puerta al consumo terapéutico, las asociaciones de pacientes "tienen dificultadas a la hora de acceder a la sustancia". "Se trata de un consumo que está bastante extendido y por lo tanto debemos evitar su estigmatización", abogó el diputado socialista quien además concluyó que el "prohibicionismo" aplicado hasta el momento "no ha ayudado a reducir el consumo".



Para Zacarías Gómez, no obstante, "esta iniciativa llega tarde" y alertó de que "también hay estudios que dudan de que el uso terapéutico tenga más beneficios que perjuicios".