Piedras, para qué os quiero

Seguro que alguna vez habrá oído que a algún amigo o familiar le han extirpado la vesícula. Este órgano tan nombrado -pero no necesariamente conocido- se encuentra en contacto con el hígado y su función principal consiste en almacenar bilis, una secreción líquida de color amarillo verdoso producida por el propio hígado que ayuda a la digestión de las grasas durante el proceso alimenticio. La bilis se transporta por los conductos hepáticos hasta las vías biliares interactuando con otras sustancias producidas por el páncreas hasta llegar al duodeno, para participar en el proceso de digestión de los alimentos.



Según el jefe del servicio de Cirugía General del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc), Manuel Barrera, "puede decirse que la vesícula empieza a dar problemas cuando se desarrollan cálculos en su interior, que son pequeñas piedras que se producen, básicamente, por la sedimentación de la bilis y otras sustancias en el interior de la vesícula". Lo curioso es que la mayoría de las personas con cálculos biliares en la vesícula no suelen presentar síntomas porque se pueden acumular y depositarse de forma silente. Solo cuando el cálculo obstruye el orificio de salida, aparecen los síntomas que alertan de que existe un problema.



"Un paciente puede reconocer el fuerte dolor que produce un cólico biliar, pues se produce en el lado derecho del abdomen, debajo de las costillas, y generalmente, después de comer", aclara el facultativo. Si no se conocía previamente de la existencia de piedras en la vesícula, este dolor indicaría que puede manifestarse una litiasis biliar y habría que comenzar estudios para intentar diagnosticar esta patología. "Si se confirma este diagnóstico, entonces se tendría que realizar una colecistectomía laparoscópica", añade.



De hecho, la extracción de la vesícula por este motivo es una de las intervenciones más frecuentes en el ámbito quirúrgico. Tan solo en el Hunsc, "se pueden programar alrededor de 300 colecistectomías al año", detalla Barrera, quien destaca que "afortunadamente, tienen buen pronóstico para el paciente", pues una vez detectado el problema, y mediante cirugía mínimamente invasiva, sin tener que abrir en una operación y solo con introducir por tres incisiones una cámara para localizar el órgano y material de extracción, como pinzas, se puede extraer la vesícula. "Eso no significa en los que no se den casos en los que deba realizarse una operación tradicional, según las características y condiciones del paciente", aclara.



La recuperación del paciente con la cirugía laparoscópica, de la que existe una gran trayectoria en el Hospital de La Candelaria en diferentes especialidades quirúrgicas, es mucho rápida, pues se evita pasar más días de ingreso hospitalario y poco a poco, podrá hacer vida normal.



Aunque la función de la vesícula pueda ser fundamental, cuando ésta se extirpa, su función la asumirá el conducto biliar a través del 'coledoco', por lo que con el tiempo, tras las primeras semanas y meses, habrán desaparecido los síntomas y la actividad volverá a ser normal.



Tras una intervención de este tipo, el jefe de Cirugía General del Hospital Universitario recomienda una alimentación saludable evitando el exceso de comidas abundantes, copiosas y sin grasas. "Con el tiempo, se podrá comer de todo, pero no cabe duda que la alimentación, cuanto más saludable sea, sin abuso de azúcares y grasas, redundará en nuestro bienestar general junto con la práctica de alguna actividad física".