Condenan a 17 años de cárcel a los hijos de la anciana fallecida por desnutrición

La Audiencia Provincial ha condenado a los hijos de la anciana de 76 años fallecida en su domicilio de Los Gladiolos por desnutrición severa y fallo multiorgánico derivados de la falta de cuidados a un total de 17 años de cárcel, pena solicitada por el Ministerio Fiscal en la sesión del juicio celebrado en Santa Cruz de Tenerife a finales del pasado abril. La magistrada, Esmeralda Casado, fija esa pena para los acusados José Ramón Ll. y Ana Antonia Ll. por un delito de homicidio por comisión por omisión, lo incluye, además de su ingreso en prisión, la inhabilitación absoluta durante ese tiempo así como el pago de las costas procesales.



La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, establece probado que el fallecimiento de Ana Delia el 26 de agosto de 2015 se produjo a consecuencia de la falta de cuidados por parte de sus hijos de los que dice que "a pesar de se conscientes de la situación de su madre y teniendo capacidad para cuidarla, desatendieron totalmente sus necesidades", provocado por "la dejadez incomprensible de sus propios hijos". El fallo insiste en que ambos condenados dejaron de "atenderla mínimamente, asearla, limpiar su entorno, cambiar su posición en la cama y curarle las heridas".



Tal y como definieron los miembros del jurado popular designado para el juicio, la juez calificó la muerte de la anciana como "previsible y evitable" e insiste en que se produjo por el "deterioro progresivo" de su estado. Al respecto, Esmeralda Casado recuerda que ambos acusados "tenían un vínculo legal-familiar" con la fallecida, así como que los hermanos habían asumido "voluntariamente" las labores de cuidado de Ana Delia.



La sentencia alude a varios de los testimonios relatados en el juicio contra José Ramón Ll. y Ana Antonia Ll., especialmente en lo relacionado a las pruebas periciales practicadas al cadáver de la anciana. Hallado en su domicilio del barrio capitalino de Los Gladiolos, después de que el propio acusado avisara a los servicios de emergencias, Ana Delia falleció por un cuadro de "desnutrición crónica en grado de caquexia, anemia severa, úlceras de cúbito infestadas y bronconeumonía aguda purulenta", según recoge el informe forense.



Además, la anciana presentaba un cuadro de sepsis grave secundario a raíz de la infección de las úlceras, lo que le provocó un fallo multiorgánico. En ese sentido, el fallo de la magistrada notificado ayer establece que el estado de Ana Delia en el momento de su muerte "era compatible con la falta de los mínimos cuidados personales de alimentación, higiene y sanitaria", expresión citada por la juez desde el informe de la autopsia.



"En conclusión, de la prueba practicada se desprende claramente que los acusados, pudiendo hacerlo, se despreocuparon totalmente del cuidado de su madre", resume el fallo del Audiencia Provincial, que destaca también que los acusados "no solicitaron la asistencia que ellos le estaban negando".



Al respecto, recuerda el texto que el centro del salud correspondiente para la familia encuentra a escasos metros del domicilio familiar, "según declararon, a unos minutos a pie y al mismo acudían asiduamente pero en ningún momento lo hicieron para solicitar consulta médica o de enfermería para su madre", refleja el documento. La sentencia alude al historial médico de la fallecida del que se desprende que "salvo para lo que se denomina repetir, esto es acudir a por medicamentos o en este caso gasas o betadine, doña Ana Delia no acudió en los últimos años a consulta médica ni fue requerida presencia del facultativo en el domicilio".



Entre las cuestiones que destaca la magistrada Casado destaca así mismo la alusión a un informe del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc), de donde la fallecida recibió el alta en 2013, y en el que se ponían de manifiesto las condiciones físicas de la paciente "al señalarse que se trata de una persona demenciada que debe ser valorada por un neurólogo y que debe ser cambiada de posición cada dos horas". "Cuidados que no dispensaron los acusados", sentencia el documento.



Durante la sesión del juicio, también se acusó a la nuera de la fallecida , María Nazareth G., del fallecimiento de la anciana, con quien convivía. La acusada aceptó finalmente ser condenada durante el mismo proceso judicial a tres años y un día por un delito de abandono de persona con discapacidad, a propuesta de la Fiscalía, que apreciaba menor responsabilidad en ella que en los dos hijos de la fallecida.