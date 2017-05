Cruz Roja triplica el número de intervenciones en la provincia

Cruz Roja triplicó en 2016 el número de intervenciones realizadas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La entidad llevó a cabo el año pasado un total de 49.815 acciones que incluyen la cobertura de necesidades básicas de sus usuarios como la alimentación, hacer frente a las facturas de suministros o al pago del alquiler. En total, el organismo atendió a más de 17.000 personas, de las que 1.955 eran extranjeras.



Estos fueron algunos de los datos que Cruz Roja hizo públicos ayer en la presentación de su memoria provincial del año pasado, que tuvo lugar en el Museo de la Naturaleza y el Hombre de la capital. La presidenta de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife, María Teresa Pociello, advirtió de que a pesar de que la creación de empleo parece estar recuperándose "son trabajos de poca calidad, por poco tiempo y con una baja remuneración", algo que obliga a las familias a seguir recurriendo a la entidad para poder sufragar sus necesidades básicas.



Pociello apuntó que la intención de la entidad es "que la población pueda ser autónoma" y no se perpetúen los subsidios. Por eso, ha llevado a cabo 24 planes de empleo para colectivos vulnerables en 16 municipios de la provincia, atendiendo a un total de 3.064 personas.



Además, la organización ha realizado durante 2016 1.926 acciones formativas para mejorar la capacitación profesional de sus beneficiarios. El año pasado, la entidad logró insertar a 520 personas en el mercado laboral, gracias al contacto que establecieron con 534 empresas de la provincia.



La presidenta de Cruz Roja en la provincia tinerfeña también alertó de que existe "un alto grado de pobreza infantil". Este organismo atendió a 13.495 menores y jóvenes a través de diferentes programas.



Durante el año pasado, los equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIES) de la organización realizaron un total de 30 intervenciones, en las que fueron atendidas 2.510 personas. El organismo señala que los principales incidentes en los que tomaron parte estos equipos en 2016 fueron el incendio de La Palma, el derrumbe del edificio de Los Cristianos y la caída de la carretera de Teno.



Asimismo, personal de esta ONG ha desempeñado una importante labor de seguridad y salvamento en 20 playas de la provincia, complementando este servicio con el de baño adaptado en 13 zonas costeras. En total se ha atendido a 3.893 personas el año pasado.



La organización también lleva a cabo una importante labor en el área de Medioambiente, donde desarrolló el pasado año cuatro proyectos y 64 actividades, sobre todo para concienciar a diferentes colectivos de la importancia de conservar el medio.



La presidenta provincial quiso destacar la importancia que tienen los voluntarios dentro de la organización. "Sin ellos nuestra labor no sería posible", valoró.



Más de 6.500 personas colaboran de forma voluntaria con la ONG en la provincia tinerfeña, teniendo el 67% de ellas una actividad asignada. Solo en 2016 se incorporaron 740 nuevos voluntarios.



Pociello, que fue nombrada el pasado mes de febrero presidenta provincial de Cruz Roja, manifestó que la entidad va a poner el acento en los programas de Empleo y Juventud, aunque sin dejar de lado el resto de áreas en las que trabaja.



La coordinadora provincial de la ONG, Elena Marco, señaló que la intención es continuar trabajando con la población más cercana, ya que existen muchos proyectos, y otros que no se pueden llevar a cabo por falta de financiación.



Por este motivo, la organización benéfica realiza cada año diferentes programas de captación de fondos, para poder atender a las demandas de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. Solo en la provincia tinerfeña el organismo contabiliza 33.150 personas asociadas y 335 empresas colaboran con esta ONG.



La entidad aprovechó la celebración del día mundial de Cruz Roja y la Media Luna Roja que tuvo lugar ayer ayer coincidente con el aniversario del nacimiento de su fundador para dar a conocer su balance anual. La presidenta provincial aprovechó para recordar que la ONG está llevando a cabo una campaña de sensibilización sobre la inmigración, que culminará el 20 de mayo con una manifestación por las calles de Santa Cruz de Tenerife. "Mucha gente se ve obligada a abandonar su país y es nuestra responsabilidad atender a esta población", indicó.



Durante el día de ayer, la entidad organizó diferentes actividades, que se desarrollaron en el patio Antonio Pintor del Museo de la Naturaleza y el Hombre a las que acudieron escolares y personas mayores. Entre las 9:30 horas y las 13:30 los asistentes pudieron aprender la técnica de Reanimación Cardio Pulmonar en un taller impartido por voluntarios de la ONG; participar en talleres de Medioambiente y de Educación para la Salud; así como realizar actividades de dinamización.