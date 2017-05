Una astrofísica canaria, en el equipo que busca posibilidades de vida en el espacio

Una astrofísica canaria, Mercedes López-Morales, participa en el equipo internacional que busca opciones de vida en el espacio y actualmente se encuentra analizando la atmósfera de los siete exoplanetas hallados recientemente alrededor de la estrella Trappist-1. Según revela en una entrevista a El País, la científica del Centro de Astrofísica de Harvard, el nuevo sistema se encuentra "a la vuelta de la esquina en términos astronómicos".



López-Morales aclara que los últimos hallazgos en el espacio hace a los científicos mostrarse algo más optimistas respecto a la posibilidad de encontrar vida en algún lugar del Universo: "Yo me imagino plantas, microorganismos, bacterias y animales pequeños", concreta la astrofísica canaria. De hecho, ese es el tipo de vida que por el momento buscan los científicos, una cuestión que depende fundamentalmente de la atmósfera que reine en los exoplanetas.



Durante una entrevista en la Sociedad Española de Astronomía (SEA), Mercedes López-Morales, explicaba que su campo de investigación se centra en "avanzadas técnicas de datos e instrumentos de última generación en telescopios terrestres" con la intención de "detectar las atmósferas de planetas descubiertos alrededor de otras estrellas y determinar tanto su composición química como sus condiciones climáticas: su temperatura y la presencia o no de nubes y vientos".



"De momento, la mayoría de los esfuerzos se están enfocando en intentar reproducir condiciones atmosféricas similares a las terrestres", comenta la astrofísica quien admite que "es más complicado de lo que en un principio se podría pensar, puesto que las mismas condiciones de nuestra atmósfera han ido variando a lo largo del tiempo. Hoy en día la atmósfera terrestre contiene óxido de nitrógeno, oxígeno, ozono, metano, vapor de agua, pero de hecho realmente no sabemos cómo era la atmósfera terrestre hace millones de años".



Además de apuntar a varias misiones espaciales que tienen entre sus objetivo el rastreo de en torno a 140 candidatos a planetas similares a la Tierra, López-Morales indica que "de forma paralela, la última generación de telescopios en tierra, como el GTC, se está preparando para detectar las atmósferas de esos planetas".



"No sabemos en qué estado evolutivo vamos a encontrar los planetas rocosos extrasolares que vayamos descubriendo, y por lo tanto es difícil establecer de antemano cuales serán las pistas, por ejemplo los compuestos químicos, que en nuestra jerga llamamos bio-marcadores, a seguir en cada caso para determinar si el planeta muestra signos de vida o no", concluye la investigadora canaria.



Por el momento, los científicos ya escudriñan el Universo en busca de candidatos a albergar algún tipo de vida y se suceden las novedades en ese sentido. Son tantos que según reconoce la astrofísica canaria "no damos abasto" para investigarlos.



Aunque la científica cree que es muy posible que se encuentren lugares similares al planeta, reconoce que la Tierra es un caso particular: "Vamos a acabar dándonos cuenta de que aunque no somos únicos, somos muy especiales. Un entorno como el que tenemos en la Tierra hoy en día no se va a producir de forma natural en muchos sitios", reflexiona para la entrevista de El País.