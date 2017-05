La supuesta explotación a los becarios en hostelería, al Congreso

Tras las informaciones recientemente publicadas apuntado a qué, en restaurantes de lujo con estrellas Michelín, se podrían estar produciendo situaciones de irregularidad con respecto a trabajadores en prácticas, el diputado Alberto Rodríguez ha realizado una serie de preguntas al Gobierno para conocer el alcance de la situación, entre ellas si estas prácticas se realizan conforme a lo que establece la ley, cuántas visitas realiza la inspección laboral a este tipo de empresas o si las mismas han conllevado sanciones.

Las informaciones publicadas recogen testimonios anónimos de trabajadores afirmando que en muchas de las cocinas de importantes y reconocidos restaurantes habría un porcentaje alto de personal en práctica y/o aprendices que estarían realizando jornadas de unas 16 horas, cuando el tiempo estimado de prácticas son de 5 al día, por salarios que van desde los 600 a los 200 euros, o en ocasiones trabajando de forma totalmente gratuita. En alguno de los restaurantes solo habría descansos de 15 minutos para comer, con una fuerte presión laboral que habría provocado situaciones de estrés, ansiedad y depresión en algunos de los trabajadores de dichos restaurantes.

Para Rodríguez es fundamental que se persiga la precariedad y explotación laboral allí donde se dé, y no cabe justificar estas situaciones por el posible prestigio que pueda acreditar a los becarios que allí trabajan el haber hecho prácticas en estos restaurantes de lujo. "No podemos normalizar la precariedad porque eso nos lleva a un modelo de sociedad de empleo más precario si cabe, especialmente cuando ya no se trata solo de precariedad, sino de incumplir las propias leyes, y de situaciones que supuestamente rozarían la explotación laboral, la cual es un delito recogido en el Código Penal"; ha afirmado el diputado.