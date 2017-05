Los nutricionistas cuestionan el impuesto canario sobre bebidas azucaradas

Los nutricionistas cuestionan el impuesto sobre las bebidas azucaradas y bollería industrial, entre otros alimentos, proyectado por el Gobierno de Canarias, similar al aplicado desde esta semana por Cataluña.

"Es una medida, a mi modo de ver, fiscal y recaudatoria, sobre todo, hay que poner mucho más énfasis en el aspecto de salud, hacer hincapié en intentar que estos fondos vayan para actividades muy necesarias, sobre todo en colectivos más vulnerables", advirtió este miércoles el presidente de la Academia Española de Nutrición (AEN), Lluis Serra, después de comentar el asunto con el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar.

Es decir, el también catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) se mostró "completamante de acuerdo, siempre y cuando sean tasas sanitarias finalistas, no solo recaudatorias, y que esté en el contexto de una política de prevención".

"Me extraña que en tantos años no hayamos sido capaces de establecer, por ejemplo, una tasa tan necesaria para el tabaco o las bebidas de alta graduación alcohólica, que causan tantas muertes en nuestro país, tantos cánceres, que ahora estemos todos corriendo para salir en la foto para poner una tasa que está de moda", subrayó Serra durante la presentación de las nuevas Guías alimentarias para la población española, elaboradas por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC).

Precisamente, el presidente del Comité Científico de la SENC, Javier Aranceta-Bartrina, añadió que patologías crónicas como el sobrepeso o la obesidad "no son un problema solo de un grupo alimentario, es fruto del estilo de vida, de la dieta en su conjunto. Por tanto, tenemos que trabajar más allá de poner el foco en elementos que, si analizamos el aporte que hacen a la alimentación de la población, es relativam,ente limitado".

Según el también coordinador del grupo colaborativo de las Guías alimentarias, "si hay un impuesto de estas características, me gusta respetar la decisión de las autoridades sanitarias, porque entiendo que siempre obran de buena fe y quieren dar un paso adelante en la promoción de la salud, pero sería interesante potenciar otros aspectos, como la actividad física, sobre todo, en población escolar, universitaria y joven, y también enseñar a comprar y cocinar mejor".



Las nuevas 'Guías alimentarias'

Javier Aranceta-Bartrina y Lluis Serra acudieron este miércoles al Colegio de Médicos de Las Palmas a la la presentación de las nuevas Guía alimentarias para la población española, elaboradas con la colaboración de más de 100 expertos.

Publicadas en un número especial de la revista científica Nutrición Hospitalaria, las guías incorporan tanto las nuevas recomendaciones desde el punto de vista técnico como las nuevas pirámides de la alimentación y la hidratación saludable.

Aunque la base de los consejos resulta similar a la publicación de 2001, los documentos suponen una actualización de la anterior edición e incorporan cambios importantes como la introducción en la base de la pirámide de elementos que, al margen de la alimentación, que condicionan el estado nutricional y de salud, como el ejercicio físico, las técnicas culinarias empleadas o el equilibrio emocional.



También destacar la mención explícita, en la cúspide de la pirámide alimenticia, de los suplementos nutricionales, como los folatos o la vitamina D, opción que aparece por primera vez en las guías oficiales de la SENC al considerar que debe ser valorada de forma individual por parte de un especialista.