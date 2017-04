El jurado declara culpables de homicidio por omisión a los dos hijos de la anciana

El jurado popular declaró ayer culpables de un delito de homicidio en comisión por omisión a los dos hijos de la anciana fallecida en su domicilio de Los Gladiolos en 2015 por desnutrición severa y fallo multiorgánico. De esta manera, el tribunal popular considera probado que los dos acusados, José Ramón LL. y Ana Antonia LL. son responsables del fallecimiento de su madre, Ana Delia, a la que "dejaron de alimentar, asear y darle los medicamentos que necesitaba", según dejaron constar en el acta de su veredicto.



Ante esta decisión, corresponde a la juez del caso, Esmeralda Casado, emitir la sentencia, cuestión para que el fiscal mantiene su solicitud de pena a 17 años de prisión para ambos acusados. Por su parte, los letrados de la defensa reclaman que la condena se reduzca al mínimo establecido por la ley par al delito de homicidio por omisión, que según establece el Código Penal se sitúa en diez años. En el juicio celebrada esta semana en Santa Cruz de Tenerife, también se acusó a la nuera de la fallecida. María Nazareth G., quien antes de la deliberación del jurado aceptó la propuesta del fiscal de recibir una condena de tres años y un día por un delito de abandono de una persona con discapacidad.



Entre su exposición de motivos, el tribunal popular aludió a las "contradicciones" en las declaraciones de los dos hermanos respecto a las acciones de cuidado de Ana Delia, así como a las pruebas periciales del equipo médico forense en las que se estableció que la mujer falleció "por desnutrición y fallo multiorgánico derivado de una infección generada por un abandono prolongado".



Así mismo, los miembros del tribunal popular se apoyaron en un informe del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc), relativo a un ingreso de Ana Delia en 2014 en el que se especifica, entre otras cuestiones, que la mujer "padece una demencia por lo que requiere cita con Neurología" así como que "necesita cambios de postura durante cierto tiempo". A juicio del jurado, los acusados "no hicieron caso de estas recomendaciones médicas".



A ello se suma que "la mujer era totalmente dependiente puesto que necesitaba cuidados y asistencia para realizar las actividades básicas cotidianas" por lo que el jurado sostuvo que "los hijos la dejaron de alimentar, limpiar y dejaron de alimentar, asear y darle los medicamentos que necesitaba" lo que conlleva a un resultado de muerte "previsible y evitable si se hubiera tratado con un mínimo de interés".



Por último, recordaron que durante la sesión del pasado miércoles del juicio, uno de los médicos forenses encargados de realizar la autopsia a la fallecida definió la muerte de la anciana como "agónica, dolorosa y sufrida".



Con estos motivos, el tribunal rechazó la petición de los abogados de la defensa, quienes reclamaban una condena por un delito de abandono de persona con discapacidad con resultado de homicidio por imprudencia.



Los hechos



Ana Delia falleció en su domicilio de Los Gladiolos a los 76 años entre las seis y las ocho de la tarde del día 26 de agosto de 2015. Según relataron los dos hijos de la anciana, ese día se le había practicado las curas diarias y se le había dejado descansando tras tomar un cortado por la tarde noche. Al día siguiente, declaró el acusado, al intentar despertarla para darle el desayuno descubrió el fallecimiento de su madre y alertó a los servicios médicos.



Tanto la enfermera del centro de salud del barrio santacrucera como los agentes policiales que intervinieron en la instrucción, declararon en el juicio que a su llegada a la vivienda impactó el estado en el que se encontraba el cadáver por lo que se inició la investigación que concluyó en la acusación a los dos hijos y a la nuera.



Los familiares alegaron que mantenían los cuidados que recomendaban los servicios médicos, así como que apenas un mes antes la propia enfermera había estado en el domicilio, cuestión que rechazó la profesional sanitaria. Además, según las pruebas periciales expuestas durante el juicio, la anciana no había consumido ningún tipo de alimento durante las últimas 24 horas, así como las úlceras que presentaban no habían sido curadas en "mucho tiempo". Esta situación derivó en una infección generalizada que provocó su fallecimiento por fallo multiorgánico.