Canarias implanta los sexenios docentes

La Consejería de Educación va a iniciar un proceso para equiparar las retribuciones de los 22.000 docentes canarios de la enseñanza pública no universitaria con los del resto de España, mediante el pago de complementos por sexenios y tutorías, con una repercusión variable para cada profesor pero que de media podría suponer un aumento salarial del 20%.



Esta medida, anunciada ayer por la consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, se llevará a la próxima mesa sectorial dentro del Plan de Reconocimiento Social y Profesional del Profesorado. Esta iniciativa, en palabras de Monzón, "plasma el apoyo de la Consejería al nivel de exigencia que la profesión docente requiere, respaldando al profesorado, simplificando la gestión administrativa, mejorando su situación laboral, aportándole protección psicológica y jurídica, impulsando la formación, reconociéndole sus prácticas e incrementando su marco retributivo."



Soledad Monzón señaló cómo cada docente establece un compromiso con su profesión y, al mismo tiempo, cómo la sociedad "debe situar al docente en el lugar que le corresponde, otorgándole el respeto, la autoridad y la capacidad suficientes para ejercer una función social imprescindible y que define cuál es el futuro de cada generación".



De ahí, la presentación de este Plan, en desarrollo de la Ley Canaria de Educación no Universitaria, y recogido en el Pacto Social y Económico por la Educación y en el calendario de la propia mesa sectorial, cuyas líneas principales se plantearán a la representación sindical, para su debate y mejora. El director general de Personal de la Administración educativa, David Pérez-Dionis, puntualizó en qué consiste cada una de las líneas estratégicas que contiene el Plan:



Reconocimiento de la función docente. En general, todas las acciones en esa línea de actuación van orientadas a acercar a la sociedad todo lo que se hace en los centros, en especial las actuaciones mejores y más innovadoras. "Estamos convencidos de que, cuanto más se conozca lo que se hace dentro de los centros, más valorarán las familias, otras instituciones y la sociedad en general la enorme vocación del profesorado y la necesidad de mantener su motivación", dijo el director general, antes de señalar la conexión de este aspecto con la segunda línea estratégica del Plan.



Garantizar el bienestar. Lo fundamental, según Pérez-Dionis, es que el profesorado, al igual que cualquier otro trabajador, se sienta respaldado y seguro cuando acuda a su puesto de trabajo. El director general destacó que el futuro Plan ahonda en la política de extensión de los programas de vigilancia de la salud y de los planes de prevención de riesgos laborales genéricos para la profesión docente y también específicos de cada centro, en los que ya está trabajando su centro directivo.



Además, viene a respaldar al docente ante cualquier percance, accidente o situación en general que se derive de la práctica de su actividad profesional. "Hablamos de asistencia psicológica y del asesoramiento jurídico gratuitos" -detalló Pérez-Dionis- "para lo que plantearemos acuerdos con colegios oficiales y estudiaremos la mejor manera de respaldar a quienes constituyen la base sobre la que se construye cualquier sistema educativo".



Premios a las buenas prácticas. Muy relacionada con la primera línea estratégica, esta se basará en la personalización del trabajo bien hecho. En la convicción de que el esfuerzo debe ser reconocido, Educación impulsará la concesión de premios para las mejores iniciativas de Educación.



Movilidad, estabilidad y conciliación. El Plan de Reconocimiento Profesional y Social del Profesorado incluirá una propuesta equilibrada, que permita satisfacer las necesidades de acercamiento del profesorado a su lugar de residencia, sin descuidar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los proyectos educativos en los centros educativos que resultan menos atractivos para el profesorado y que, por lo tanto, tienen plazas más difíciles de cubrir.



Administración electrónica y simplificación de la gestión. El director general de Personal puso especial énfasis en las dos últimas líneas estratégicas del Plan, "por el cambio sustancial que van a representar en las relaciones entre los servicios centrales y el profesorado y en la propia construcción de la profesión docente." En cuanto a la administración electrónica, Pérez-Dionis destacó "la mejora continua que se ha ido produciendo en la comunicación entre los dos extremos de una misma entidad, llamada Consejería, como son los Servicios Centrales y cada docente". Sin embargo, señaló cómo la progresiva implantación y mejora de las nuevas tecnologías, las páginas web cada vez más accesibles y completas o la proliferación de nuevos procedimientos telemáticos de gestión y consulta "han hecho imprescindible unificar toda esa información en una nueva Web del Docente". "Hemos ido un paso más allá y también presentamos la App del docente, que permitirá llevar la administración en el bolsillo y que el profesorado establezca relaciones más dinámicas, fluidas y fáciles con sus compañeros y compañeras de los servicios centrales".



Marco retributivo. La última línea de trabajo que se planteará en la Mesa Sectorial del próximo día 8 de mayo, para la negociación con las centrales sindicales representativas en la Educación canaria, será la adopción por el Gobierno de Canarias del modelo de sexenios a la hora de retribuir al profesorado. Este sistema consiste en dar al oportunidad al profesorado de acreditar cada seis años que se ha preocupado por formarse y mantener sus conocimientos actualizados, de forma que esa formación continua se vea compensada con un complementos llamado sexenio.



Hasta la fecha, Canarias es la única región del Estado que no aplica este sistema, lo que ha generado una diferencia sensible en el desarrollo de la carrera profesional en las Islas y en otras comunidades. Mientras aquí el ejercicio de la docencia comienza con uno de los mayores niveles retributivos, el carecer de sexenios hace que el profesorado sea el que menos cobre en el momento de la jubilación. "De ahí -concluyó Pérez-Dionis- que queramos atender esta demanda histórica de las centrales sindicales, para que nuestros docentes trabajen con las mismas posibilidades de desarrollo profesional que en cualquier otro lugar".