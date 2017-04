Los Reyes degustan los vinos y quesos canarios en su visita a las Islas

Bocados salados de primero y lomo de cherne, guiso de calamar y papas antiguas de Tenerife de segundo, acompañado de vinos canarios, es el menú que este pasado martes han degustado los Reyes en el almuerzo institucional ofrecido por el presidente de Canarias en la Sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife y elaborado por el chef Braulio Simancas.



El postre ha consistido en esponjoso de queso de cabra curado majorero, guayaba y galletas de manteca. En la mesa, vinos de tres islas: Trevejos 2015, espumoso rosado de la DO Abona; Paisajes de la isla 2015, blanco elaborado con uva de La Gomera y de la DOP Islas Canarias; Can 2015, tinto de DO Valle de La Orotava; y Bermejo Malvasía Dulce, de la DO Vinos de Lanzarote.



Canarias presume de productos en el Salón Gourmets de Madrid. Canarias mostró esta semana las excelencias de sus productos agroalimentarios en el Salón Gourmets de Madrid, donde sus producciones gourmet se distinguieron de sus competidores por singularidad y diferenciación, pero fundamentalmente por su calidad.



El Queso Maxorata curado untado en pimentón fue elegido Mejor Queso de España del octavo Campeonato Gourmet Quesos 2017. Además resultaron premiados el Maxorata joven (oro); Pajonales Bolaños curado (plata) de Gran Canaria; Finca de Uga Pimentón (bronce) de Lanzarote; y Montesdeoca ahumado (bronce) de Tenerife.



Rubén Darío, mejor cocinero de canarias en el certamen de gastronomía 2017. El chef Rubén Darío, segundo jefe de cocina del Hotel Iberostar Anthelia, se proclamó Mejor cocinero de Canarias en el Certamen de Gastronomía 2017, organizado por Acyre Canarias. Junto a él, que liderará el equipo regional oficial de Gastronomía que representará a Canarias en Madrid integrarán el mismo, el repostero majorero, Daniel García del Campo, el maître Carlos Alberto Díaz y el barman Jonathan Hernández, tras conseguir el primer premio en cada una de sus categorías



El nuevo campeón de cocina de Acyre Canarias, Rubén Dario, ha querido reflejar en la elaboración de sus platos las vivencias de un oficio que ejerce con pasión y amor.



El restaurante pedagógico del IES San Sebastián de La Gomera reanuda su actividad. Tras un período de parada, el Restaurante Pedagógico del IES San Sebastián de La Gomera reanuda la actividad con su servicio de sala, fruto de la herencia que han dejado los alumnos de segundo curso durante este año, ya que en estos momentos se encuentran realizado las prácticas de cocina en diferentes establecimientos de La Gomera.



En esta ocasión serán los alumnos de Primero de Cocina conjuntamente con los alumnos de Primero de Formación Básica de Servicios, los responsables en ofrecer cada semana un menú degustación formados por platos de la cocina nacional e internacional.



Éxito del encuentro enogastronómico de Santa cruz de la Palma. Los datos de esta segunda edición hablan de 10.500 tickets de consumición vendidos, lo que significa prácticamente el doble que el pasado año, a lo que se une la ampliación del horario de apertura y el mayor número de establecimientos participantes, hasta un total de 21. Todo ello ha resultado determinante a la hora de mejorar los datos de este Encuentro Enogastronómico que ha demostrado en solo dos años su poder de convocatoria y el interés del público en general por las actividades relacionadas con la gastronomía



Gastroforo, calidad e innovación para "comerse" el mundo. Esta semana ha tenido lugar en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife, con los chefs Erlantz Gorostiza, Joaquín Felipe y Juan Carlos Clemente como platos fuertes el GastroForo Calidad e Innovación para comerse el mundo organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Canarias.



Diversos paneles y mesas redondas han abordado temas de actualidad en este sector como son la innovación en la restauración estudiando ejemplos prácticos de proyectos empresariales.



El mixólogo Borja Frutos presenta en La Palma las últimas tendencias en coctelería. El mixólogo Borja Frutos impartió esta semana un curso especializado en coctelería en el IES Virgen de Las Nieves, en Santa Cruz de La Palma, donde ha dado a conocer al alumnado de Formación Profesional de Hostelería del centro, así como a los bármanes y profesionales del sector de la isla, las nuevas tendencias del sector sobre cómo realizar las mejores mezclas con los diferentes sabores.



Primer concurso de catas por equipos Vinófilos 2017. En su décimo aniversario, y con motivo de la celebración del Tasting Room 2017 en Gran Canaria, Vinófilos convoca el primer Concurso de Cata por Equipos en el que podrán participar todas aquellas personas, mayores de edad, que deseen apuntarse reuniendo un equipo de mínimo 3 y máximo 4 participantes. Todos los equipos participantes verán las caras en una semifinal en la que tendrán que pasar dos pruebas. Un test teórico y posteriormente la cata de cinco vinos diferentes.