La lluvia afectará hoy a las islas más occidentales del Archipiélago

La lluvia regresa hoy al Archipiélago. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las islas más occidentales serán las más afectadas por los chubascos, que podrían ser localmente fuertes y con tormentas. En Lanzarote y Fuerteventura, mientras, los cielos estarán poco nubosos.



Por este motivo, el Ayuntamiento de La Laguna, a través del Organismo Autónomo de Deportes, ha decidido suspender las actividades al aire libre preparadas con motivo de la Final Four de baloncesto, para mañana (28 de abril) y el sábado (29 de abril). En ese sentido, la relación de actos que se mantienen será la siguiente: se celebra la Fan Zone en Travesía Portugal, Calle Portugal y cancha anexa al IES Padre Anchieta (Los Majuelos) durante la jornada del domingo 30 de abril, de 15:30 a 21:00 horas.



La vaguada en altura que comenzó a entrar ayer en Canarias desde el oeste dejará hoy en la isla de Tenerife lluvias y chubascos, en general débiles ocasionales y dispersos. Las temperaturas experimentarán pocos cambios, con 26 grados de máxima y 20 de mínima. El viento soplará del suroeste entre 15 y 30 km/h, más intenso en la punta noroeste y costas sureste y cumbres centrales, con rachas que ocasionalmente pueden alcanzar los 60 km/h. En costa norte, viento variable y flojo.



En La Palma el cielo estará nuboso, con lluvias y chubascos que afectarán principalmente al oeste e interior. No se descartan tormentas ocasionales al final del día en las proximidades de la isla. Las temperaturas, con pocos cambios, entre 23 y 19 grados. El viento llegará del suroeste entre 15 a 30 km/h, más intenso en puntas noroeste y sureste y cumbres, donde las rachas podrían alcanzar los 60 km/h; ocasionalmente podría alcanzar las costas del este.



En El Hierro se esperan lluvias y chubascos en general débiles, afectando principalmente al oeste e interior. Igual que en La Palma, no se descartan tormentas ocasionales al final del día en las proximidades de la isla. Temperaturas con pocos cambios. Viento del suroeste. En cumbres las rachas podrían alcanzar ocasionalmente los 60 km/h.



La Gomera tendrá los cielos con intervalos nubosos y lluvias y chubascos, en general débiles ocasionales y dispersos. Las temperaturas experimentarán pocos cambios. El viento soplará del suroeste entre 15 a 30 km/h, más intenso en punta noroeste, en donde las rachas podrían alcanzar ocasionalmente los 60 km/h.