El escritor de literatura juvenil Blue Jeans firma libros en La Orotava

El escritor sevillano Blue Jeans es el principal invitado de la XIV Feria del Libro de La Orotava. El exitoso autor de Canciones para Paula participará en una entrevista pública en la Plaza de la Constitución a las 18:00 horas y, una hora más tarde, comenzará la firma de libros en el mismo lugar.



Francisco de Paula Fernández, que es el nombre real de Blue Jeans, llega a la Isla en el marco de la presentación de su última novela, Algo tan sencillo como estar contigo, que cierra su tercera trilogía de literatura juvenil romántica.



Blue Jeans nació en Sevilla, donde cursó primero de Derecho pero lo dejó por no sentirse en su lugar. Cambió entonces de ciudad y de carrera, estudiando Periodismo en Madrid, donde se especializó en periodismo deportivo. Al final, decidió que su camino pasaba por la literatura y, tras ser rechazado muchas veces por las editoriales, consiguió que Everest se encargara en 2009 de su primera trilogía, Canciones para Paula. Entonces Planeta cogió el relevo y ha publicado sus dos últimas sagas: El Club de los Incomprendidos (que se llevó al cine con el mismo nombre en 2014) y Algo tan sencillo como..., que acaba de zanjarse con la publicación de Algo tan sencillo como estar contigo.



Ídolo adolescente



Blue Jeans, con una comunidad de más de 300.000 seguidores en las redes sociales, es todo un ídolo para los adolescentes, a los que mantiene informados en sus perfiles online. Además, el sevillano se preocupa en estar al día de los intereses de los jóvenes y los involucra en proyectos como el recientemente terminado La canción de Blue Jeans. Las firmas de libros de este escritor forman colas que sobrepasan las puertas de las librerías y Blue Jeans no se va hasta que no termina de atender hasta el último de sus seguidores. Su cuidado con sus fans también se percibe en estos actos, en los que se preparara medio centenar de dedicatorias para que sea un momento especial para todos.



En sus libros, Blue Jeans (seudónimo que cogió de una canción se Squeezer) aborda cuestiones como el amor y el desamor pero también la xenofobia y el uso de las redes sociales.



La Feria comienza el sábado y se prolongará durante todo el domingo y el lunes día 1 de mayo. En la Plaza de la Constitución de La Orotava habrá 21 puestos en los que se ofrecerá lo mejor de las librerías con descuentos por el recientemente celebrado Día del Libro. El programa se completa con rutas guiadas por el conjunto histórico, talleres infantiles, conferencias, cuentacuentos, títeres, actuaciones musicales, exposiciones y concursos de creación literaria.



En la XIV Feria del Libro de La Orotava también se presentarán títulos como La Muchacha del Ajenjo de la escritora canaria Cecilia Domínguez Luis, Ancor de Guillermo Cabrera Moya, El Pinzón y sus amigos se van al Teide de Eusebio Marrero, El camino a la montaña mágica de Antonia María Delgado Dorta, Serpentina de Cristina García Carballo, Martina vuelve a brillar de Sonia Saavedra y El Carnaval de los Animale de Mirta Guerrero Lemus, Güicho Estévez y María Ángeles Marrero Sicilia.