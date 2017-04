La anciana tuvo una muerte "agónica" por un fallo multiorgánico, según los forenses

Un fallo multiorgánico derivado de la infección generalizada a raíz de las úlceras de su cuerpo fue, según los forenses, la causa del fallecimiento de la anciana cuyo cadáver se encontró el 27 de agosto de 2015 en su domicilio de Los Gladiolos con signos de desnutrición. La mujer, de 76 años y llamada Ana Delia, tuvo una "muerte agónica", afirmó una de las facultativas encargadas del informe pericial del cuerpo, quien añadió que "ante un fallo de estas características en un hospital suministran morfina para el dolor y oxígeno para ayudar a la respiración, pero en casa no disponía de ellos".



Así lo detalló la doctora durante su testimonio en el juicio que se celebra desde el pasado lunes en Santa Cruz de Tenerife y en el que se juzga a dos de los hijos de la fallecida, José Ramón LL. y Ana Antonia LL., y a su nuera, María Nazareth G., para los que el Ministerio Fiscal solicita una pena de 20 años por supuesto homicidio por omisión. También los médicos que realizaron la autopsia al cadáver de Ana Delia se refirieron a los momentos finales de la vida de la anciana en esos mismo términos.



En ese sentido, explicaron durante la sesión de ayer en el juicio que el cuadro clínico que presentaba la fallecida provoca "mucho dolor, agonía, sufrimiento y agobio, especialmente por la incapacidad para respirar". Al respecto, tanto los facultativos encargados del análisis de los órganos como los que realizaron la autopsia al cuerpo revelaron que la insuficiencia respiratoria se debía no solo al fallo multiorgánico que afectaba a los pulmones sino también a la presencia de una bronconeumonía. Esta patología, según refirieron los equipos periciales intervinientes en el juicio, "debe ser notada por los familiares", puesto que entre los síntomas que presenta se encuentra precisamente la dificultad para respirar, así como "tos, esputos o fiebre".



Esta declaración choca con las expresadas por los dos hijos acusados de ser presuntos autores de un delito de homicidio por omisión, puesto que durante sus propios testimonios en la sesiones de esta semana insistieron en que su madre "no se quejaba y se encontraba aparentemente bien". Tampoco coincide la percepción de las heridas que presentaba la anciana puesto que tanto José Ramón LL. como Ana Antonia LL. aseguraron que "tenía tres o cuatro", mientras que los forenses encargados de la autopsia mencionaron "multitud de úlceras, escaras, roces y heridas".



Durante su exposición, en la que no ex profeso no se encontraban los acusados, los facultativos alertaron tanto de la gravedad de estas heridas como de su incompatibilidad con la "normalidad" de las úlceras presentes en los enfermos inmovilizados. "Son habituales en pacientes encamados en determinadas zonas, pero en este caso se aprecian en ambos lados del cuerpo, lo que indica que la postura tanto en un lado como en otro se prolongó durante mucho tiempo", explicó uno de los médicos a instancias del fiscal del caso.



Respecto a la gravedad, los profesionales forenses destacaron la "extrema profundidad" de algunas de ellas llegando incluso al tejido óseo, es decir, que "la necrosis había afectado a la piel, el tejido subcutáneo y el músculo, entrando de esta manera en el torrente sanguíneo". Además, insistieron en que esta situación es consecuencia de la desnutrición de la anciana, que en el momento del óbito apenas llegaba a los 25 kilos de peso, así como a la falta de cuidados sanitarios e higiénicos que, según el facultativo, "se prolongaron durante meses".



Larvas



De ahí deriva no solo la delgadez extrema de Ana Delia sino también su patología: "La bacteria que generó la sepsis se podía haber tratado con antibiótico", aseguró el equipo forense que además sostuvo que "las heridas no se habían curado, presentaban infección grave y desprendían mal olor y en algunas de ellas se apreciaban larvas de mosca". Rechazaron también que, tal y como aseguraban los acusados, se pudiera proceder a su limpieza con el fármaco conocido como betadine y cuyo uso defendieron los acusados argumentaron "que generaría muchísimo dolor".



A ello se suma la falta de alimentación: "Ni en el estómago ni en el resto del aparato digestivo se encontraron restos de alimentos, lo que indica que no ingirió comida al menos en las últimas 24 horas", señaló el forense antes de aclarar que la impresión, tanto en el análisis de los órganos como en las pruebas de los órganos, la sangre y la toxicología, "era de no recibir alimentos de forma adecuada en meses".



Entre los elementos que configuran esta conclusión se encuentran por un lado la "anemia severa" hasta tal punto de estar a 5,1 miligramos cuando los valores mínimos se establecen con 13 miligramos. "Esta situación provoca debilidad y falta de energía", explicó uno de los médicos mientras que otra de los facultativos puntualizó que "la mujer no necesitaba excesivo gasto energético al estar inmóvil, por lo que podía aguantar meses con esos valores".



Inmovilidad



El otro elemento que confirma la desnutrición es el elevado índice de hidrocortisona, un elemento que si bien "puede estar aparejado al alcoholismo o la depresión", los forenses consideran que es causa directa de la presencia de úlceras y la excesiva debilidad de la paciente. Además, entre las consecuencias de esta situación se encuentra el anquilosamiento de las articulaciones de la anciana, es decir, la rigidez e inmovilidad de las rodillas y la cadera que es la causa de la posición fetal en la que se encontraba Ana Delia en el momento de su óbito.



A juicio de los forenses que analizaron el cadáver, este anquilosamiento, que además empezaba a desarrollarse en las extremidades superiores, es consecuencia de "estar mucho tiempo sin moverse" y argumentaron que se trata de un proceso "progresivo". Así descartaron que tal y como defendieron los acusados en su declaración que "pudiera sentarse en una silla, incorporarse en la propia cama o comer sola". De esta situación deriva también la presencia de las úlceras, aunque su gravedad, según los médicos, depende de "los cuidados y la higiene".



Precisamente, esta última cuestión fue otro de los aspectos que destacaron tanto los forenses como los funcionarios policiales que instruyeron el caso. Los agentes hicieron hincapié que en el momento de llegar al domicilio de Los Gladiolos llamó la atención el "olor agrio" y el aspecto "sucio en general" de la habitación, causado en parte por la presencia de "cúmulos de heces secas" tanto en la pared como en el suelo.



Respecto al cuerpo de la mujer, los policías destacaron la "excesiva suciedad de los pies", que definieron como "con un color marrón", que el acusado entendió que derivaba del betadine. Sin embargo, el informe de la autopsia niega esta tesis y apunta a que se trataba de "suciedad general y especialmente heces", elemento que se encontró en otras partes del cuerpo y que "fue complicado de limpiar". "Las uñas de los pies, por su crecimiento, llevaban al menos un año sin cortarse y las de las manos varios meses", indicó el forense.