"La anciana estaba muy delgada, sucia y con escaras como no había visto nunca"

"A llegar vi a una anciana extremadamente delgada, en posición fetal, con llagas en todo el cuerpo, con paredes y suelo muy sucios... nunca había visto escaras como esas". Fueron las tajantes palabras de la enfermera, con más de 40 años de experiencia, que el 27 de agosto de 2015 acudió a un domicilio en Los Gladiolos tras una llamada que alertaba de una mujer fallecida. Desde el pasado lunes se juzga a los dos hijos de la anciana, Ana Delia Arceo, y a su nuera acusados por homicidio por omisión, un delito para el que el fiscal solicita una pena de 20 años de prisión.



El testimonio de la profesional sanitaria cuestionó la defensa que sostenían hasta entonces los acusados, que reiteraron durante la jornada del juicio celebrada ayer que mantenían a su madre con los cuidados, la higiene y la alimentación necesaria. El primero en declarar, continuando con su testimonio del pasado lunes, fue el hijo de la fallecida, José Ramón LL., quien aseguró que el día antes de encontrar el cuerpo de su madre había realizado sus tareas cotidianas: "Pasé a su cuarto para asearla y hacerle las curas, le di un cortado porque no quiso comer y la dejé dormir".



El 27 de agosto de 2015, tras regresar de una gestión en el Servicio Canario de Empleo "al ir a darle el desayuno" fue cuando se encontró con el cuerpo de su madre y, aseguró, llamó entonces al Cecoes 112. "Acudió una doctora y la enfermera que siempre la veía y la policía", recordó el acusado, quien apuntó que "le quitaron las gasas porque yo no la acosté así", en alusión a las imágenes integradas en el auto y que se visionaron posteriormente en el juicio.



Tanto José Ramón LL. como su hermana Ana Antonia LL. y su mujer María Nazareth G., coincidieron en explicar que al menos un mes antes del óbito, la misma enfermera había acudido al domicilio para realizar las curas a la anciana. "Ella no dijo que estuviera mal", lamentó el acusado, mientras que su mujer dijo que "por conversación" con su marido supo que la sanitaria había explicado cómo realizar correctamente las curas.



Sin embargo, según declaró la propia enfermera en la misma sesión y tras consultar la historia clínica de la fallecida, la última visita domiciliaria a la entonces pacientes se produjo en diciembre de 2013 y no en julio de 2015. Fue la primera de las contradicciones entre el testimonio de los acusados y la profesional destinada entonces en el centro de salud de Los Gladiolos. A pesar de ello, el abogado de la defensa reiteró que en la documentación obra una entrada con fecha de un mes anterior al fallecimiento registrada a nombre de la testigo en el que se aludía al programa de atención domiciliaria, cuestión que la enfermera dirimió como consecuencia del programa de registro informático. "No fui a esa casa, desde luego", aseguró la profesional sanitaria.



Además, la enfermera aseguró que de haber realizado esa supuesta visita y encontrarse a la anciana en el estado en que finalmente falleció, "habría llamado con inmediatez a la doctora para iniciar su traslado a la residencia", en alusión al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Respondió así a una pregunta del fiscal, quien también inquirió sobre este asunto a los acusados, a lo que ambos hijos de la fallecida respondieron que su madre se encontraba bien. "Tenía tres o cuatro heridas que en mi ignorancia no veía bien, pero si supiera más no habría hecho caso a la enfermera y la habríamos llevado al médico", dijo el acusado quien sostuvo que "no quería que mi madre estuviera así y mucho menos desearle la muerte".



Su hermana, Ana Antonia LL., apuntó que el día anterior en su visita al domicilio encontró a su madre "normal" y aseguró que "no se quejó, no le dolía nada y respiraba bien". "Sí le vi los ojitos muy abiertos y me llamó la atención", admitió.



Ambos hermanos coincidieron en que era el acusado quien realizaba la mayor parte de las curas, salvo cuando la acusada le bañaba, pero no fueron capaces de señalar el mismo número de llagas o escaras, así como la localización. "¿No contaba usted las llagas cuando le hacía las curas?", le inquirió la juez, a lo que Ana Antonio señaló que "podían ser cuatro".



El testimonio de la enfermera, además, quedó refrendaron por las palabras del agente policial que mostró las fotos tomadas en el domicilio tras el hallazgo del cadáver, en las que explicó que se apreciaban "manchas secas en la pared", así como "numerosas heridas en el cuerpo". "La encontramos así, no movimos nada salvo para sacar las fotos a las heridas", insistió el testigo para rechazar la teoría del acusado.